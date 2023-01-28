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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭批無相關背景　管碧玲不忍了：海委會問題「我其實深入了解」

▲▼立委管碧玲。（圖／記者李毓康攝）

▲海洋委員會主委由民進黨立委管碧玲出任。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨立委管碧玲出任海洋委員會主委，國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨日批評，管碧玲不僅沒有海委會相關背景，過去在國會議場作為也都十分泛政治化，根本是標準的派系分贓，外界對此人事任用很有意見。對此，管碧玲28日回應，「還沒有就任，我總是很低調，海委會的問題與需要，我其實深入了解，畢竟過去默默地關心、默默地做，持續幾年了！」

曾銘宗27日表示，海洋委員會是國安團隊一環，事關重大，應該要任用專業或有相關經驗的人選，管碧玲不僅無相關專業背景，在立法院表現大多政治性強，都是護航民進黨黨意，能去當主委可能也是牽涉民進黨黨內的派系競合，呼籲新內閣應好好檢視人選，不要讓外界都認為是政治考量凌駕專業。

面對外界批評管碧玲無相關專業背景，成功大學法律學系副教授王毓正反駁道，這兩年一直被各方關注的、遲遲未完成的立法的海洋保育法草案，除了差強人意的行政院版之外，尚有三到四個立委版本，而各版本的海洋保育法當中，他評價水準最優者就是管碧玲提出的草案。

王毓正指出，這樣的評價，他不只在課堂中分析過，甚至在參加原民台節目錄製時也公開評價過，假如連管碧玲所提出的海洋保育法草案都沒用心看過，就急著放話或評論，恐怕才是滿滿的意識形態。他補充，以他在海委會所屬研究機構的經驗來看，海委會需要的不只是專業，還有人力與預算等資源，「就中央部會而言，海委會資源之匱乏，實在到了令人不捨的程度，試問歷任主委有誰比管碧玲更能爭取行政資源？」

對此，管碧玲今日透過臉書發文回應，「還沒有就任，我總是很低調，海委會的問題與需要，我其實深入了解，畢竟過去默默地關心、默默地做，持續幾年了！」更轉發王毓正貼文說，「很感謝學術界王毓正教授的期許，不認識王教授，只能先公開謝謝，很謝謝他的肯定。」

管碧玲的貼文發出後，有網友於下方留言打氣道，「管媽加油」、「加油！做給批評妳的人看」、「部會的成敗在於善用團隊，而不是一人的武林」、「管媽加油，勤聽基層人民的聲音，瞭解人民的需求」、「努力做！超越外來政權，回歸本土管理」。

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