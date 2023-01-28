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大陸 大陸焦點 特派現場

無力承擔飼養成本！芬蘭動物園考慮將「2隻大貓熊歸還中國」

▲大貓熊「金寶寶」。（圖／翻攝自新華社）

▲大貓熊「金寶寶」。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

據路透社和彭博27日報導，芬蘭艾赫泰里動物園（Ahtari Zoo）表示，由於無力承擔飼養成本，正考慮將2隻租借的大貓熊「金寶寶」（Lumi）和「華豹」（Pyry）提前送回中國。園方指出，將在2月28日就是否歸還大貓熊做出最終決定。

芬蘭政府在2021年曾向該動物園提供20萬歐元的一次性支持，但拒絕後者提出的500萬歐元贈款申請。艾赫泰里是一家私營動物園，曾希望大貓熊能吸引遊客，但由於新冠大流行導致旅行受限，該動物園面臨的債務問題愈發嚴重。

2017年4月，中國與芬蘭簽署關於合作進行大貓熊保護研究的文件，決定向芬蘭提供一對健康大貓熊，用於在艾赫泰里動物園實施為期15年的合作研究項目。

▲大貓熊「華豹」。（圖／翻攝自新華社）

▲大貓熊「華豹」。（圖／翻攝自新華社）

報導稱，2018年1月，習近平訪問北歐國家時簽署保護動物的聯合協議，9個月後，「金寶寶」和「華豹」被命名為Lumi 和Pyry送往芬蘭。

此前，芬蘭艾赫泰里動物園2018年曾組織合唱團唱鄧麗君的《但願人長久》給大貓熊聽，以解大貓熊的鄉愁，被陸網稱讚是「出國待遇最好的貓熊」。

近年，多國宣布歸還大陸大貓熊。美國宣布歸還租借20年的大貓熊丫丫和樂樂，日本今年2月也將歸還旅日大貓熊香香、永明以及他們的雙胞胎女兒櫻濱和桃濱。英國也宣布，將一對租約已到期的大貓熊陽光與甜甜歸還。

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