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血庫告急！台大雲林分院「醫起傳愛捐血」慶祝醫檢師節

▲台大雲林分院透過在院區舉辦捐血活動，希望能喚起更多醫護同仁與民眾共襄盛舉，緩解緊急用血需求，台大雲林分院內主管率先捲袖捐血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台大雲林分院透過在院區舉辦捐血活動，希望能喚起更多醫護同仁與民眾共襄盛舉，緩解緊急用血需求，台大雲林分院內主管率先捲袖捐血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

各地血庫庫存量紛紛告急，面臨寒流來襲亦影響民眾捐血意願，台大醫院雲林分院於今（10）日於斗六院區舊醫療大樓圓環旁停車場，舉行「捐血一袋，醫起傳愛」捐血活動，適逢醫檢師節，醫院特別選在當日活動一同慶祝，歡迎院內同仁及民眾一同響應活動。 捐血中心也呼籲大家能夠在過年前撥空來挽袖捐血。

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，血庫庫存量能與醫院的急重症救治能力息息相關，在檢驗醫學部及捐血中心的努力之下，我們在2022年建立「網絡血庫調度中心」串聯台中捐血中心資源，提供網絡內合作醫療院所緊急供血之服務，縮短供血之時效，確保血品品質，並執行衛生福利部周產期照護計畫，為網絡婦產科診所建置客製化血庫調度流程，把握黃金救援時間提升母嬰存活率。

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院長馬惠明說，今日透過在院區舉辦捐血活動，希望能喚起更多醫護同仁與民眾共襄盛舉，緩解緊急用血需求，很高興看到很多院內主管率先捲袖捐血，還有醫檢師們也特別參與，讓今年的醫檢師節別具意義。 現場許多醫護人員熱情挽袖捐血，其中一位護理師表示，因為平常要輪值上班的關係，不方便到捐血站，今天趁著醫院辦理捐血活動就馬上報名，讓自己能盡一份心力。

檢驗醫學部主任謝月貞表示，身為醫事檢驗師深深地體會醫院血液庫存的重要性，希望藉此機會，讓更多鄉親及青少年加入捐血公益的活動，很感謝本次能獲得院內同仁的認同和響應，期待未來能邀請更多的人一起來參與，為社會注入更多暖心的力量。 捐血中心表示，農曆年節前血液儲備量不足，呼籲大家能夠在過年前撥空來挽袖捐血讓需要用血的病患也可以安心過好年。

▲台大雲林分院透過在院區舉辦捐血活動，希望能喚起更多醫護同仁與民眾共襄盛舉，緩解緊急用血需求，台大雲林分院內主管率先捲袖捐血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台大雲林分院透過在院區舉辦捐血活動，希望能喚起更多醫護同仁與民眾共襄盛舉，緩解緊急用血需求。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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