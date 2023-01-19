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好市多「兒童滑板車」有瑕疵！輪子噴飛摔慘　竟釣出一票受害家長

▲▼好市多「兒童滑板車」有瑕疵！輪子噴飛摔慘　竟釣出一票受害家長。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多商品經驗老實說）

▲好市多這款「兒童滑板車」疑有設計瑕疵，許多孩子騎到一半「解體」慘摔。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多商品經驗老實說）

網搜小組／柯沛辰報導

知名美式賣場「好市多」商品種類繁多，常常引起討論。不過，有家長近日在臉書指出，他買了一款兒童滑板車給兒子，結果才使用第二次，輪子就噴飛，害得兒子摔倒瘀青。不料貼文一出，意外釣出許多受害者，還有人第一次使用就跌倒受傷。目前好市多已經下架問題產品，也表示可以協助退貨。

一位爸爸在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文指出，這一款兒童滑板車買不到一個月，第二次使用就發生輪子脫落的情況，導致兒子摔倒撞到瘀青，所幸天冷穿長袖長褲，才免於受到更多外傷，後來他檢查買給女兒的同款滑板車，發現螺絲一樣鬆鬆的，所以決定去退貨，也提醒有買的人檢查一下。

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貼文一出，立刻釣出大量受害者，「我們的也是，新車在公園滑一下輪子就噴走了」、「小朋友在室外第二次玩就解體了，聖誕禮物只好退貨」、「我們也是騎到一半輪子脫落」、「我兒子也飛出去...」、「一直掉+1，因為我們雙胞胎買了兩台，真的有瑕疵」、「我也是買這台，第一天就輪子噴飛小朋友跌倒，之後鎖緊之後還是發生好幾次，這個商品真的有問題...」

部分網友反問「這不是轉緊就好嗎？」但有家長留言反駁「說轉緊就好的人，你們真的有買此產品嗎？我們買來滑了第二天，小朋友就因為輪子噴飛而摔倒受傷，我一樣想說轉緊就好，但轉緊輪子就完全轉不動了，好吧！那我就轉9分緊，結果滑了一天一樣噴飛摔倒受傷，所以到底是設計有問題？還是我家小孩有問題？」

還有苦主說，「媽媽咪呀...前天剛入手2台」、「原來真的不是轉緊就好了，我兒子也掉了好幾次輪子，我還一直碎念我家爸爸沒裝好」。一些家長則慶幸，「感謝提醒！真的差點買下去」、「本來要入手，還好看到這篇文」、「本來也想買一台給女兒當生日禮物，看到這種狀況不敢買了」。

對此，好市多回應，目前該產品已經下架，如果買到問題商品可以協助退貨。

▼有網友認為「轉緊就好」，意外掀起論戰。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多商品經驗老實說）

▲▼好市多「兒童滑板車」有瑕疵！輪子噴飛摔慘　竟釣出一票受害家長。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多商品經驗老實說）

▲▼好市多「兒童滑板車」有瑕疵！輪子噴飛摔慘　竟釣出一票受害家長。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多商品經驗老實說）

▲▼好市多「兒童滑板車」有瑕疵！輪子噴飛摔慘　竟釣出一票受害家長。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多商品經驗老實說）

▼有受害家長指出，如果鎖緊，輪子反而不會動了。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多商品經驗老實說）

▲▼好市多「兒童滑板車」有瑕疵！輪子噴飛摔慘　竟釣出一票受害家長。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多商品經驗老實說）

 

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