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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

只換2人？　他怒批陳建仁內閣名單：換個院長門面而已

▲▼總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會 蔡英文 蘇貞昌 陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者李密／台北報導

總統蔡英文昨（27日）正式宣布前副總統陳建仁出任行政院長，晚間陳建仁透過臉書公布首波19名新內閣閣員名單，包括新任副閣揆鄭文燦、財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青等人。對此，媒體人黃揚明昨批評，新內閣成員中，新面孔只有9分之1，其餘多為留任、升官或部長轉任，幾乎是維持原狀，「換個院長門面而已。」

黃揚明昨於臉書表示，陳建仁公布的19名內閣成員名單中，新任的7人中除了副院長鄭文燦、海洋委員會主委管碧玲原就不在蘇內閣團隊，其餘5人有4人是部會副首長升官，1人是部長轉任，新面孔只有9分之1。另外，留任的11人中，除羅秉成職務有些許調整，不兼政院發言人，其餘10人則完全無異動。

黃揚明質疑，「不知道府內那位運籌帷幄的高層，是不是忘記了這波內閣改組原本是為了什麼？」他指出去年12月4日蔡英文邀集賴清德、蘇貞昌、顧立雄、柯建銘、陳其邁等在官邸開會，會後總統府發言人張惇涵轉述：「針對府院與各部會下一個階段的佈局，將在立法院會期結束後，進行檢討。執政團隊要穩定政局，也要開創新局。」黃揚明批評，現在看來開創新局難說，但幾乎是維持原狀，只是換個院長門面而已。

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關鍵字：

黃揚明陳建仁蔡英文

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