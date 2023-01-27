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北返車潮湧現！國5將塞到今天深夜　初七車流尖峰時間曝

▲▼高速公路車況。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高速公路湧現北返車潮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許敏溶／台北報導

今天大年初六（27日），國道湧現收假與出遊車潮，高速公路局表示，國道從今天下午過後湧現車潮，下午也有零星事故，部分路段回堵3到4公里，但整體來說，車速平均都在40公里左右，行車大致算順暢，僅有宜蘭到坪林從上午起就出現車多壅塞情況，預計塞到今天深夜；明（初七，28日）北返車潮將湧現，預估尖峰將在明天下午3到4時，提醒用路人盡量利用上午時間北返。

今天是初六，春節為期10天連假進入倒數，根據高公局統計，截至17時，國道交通量為81.3百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里，下午國道壅塞路段，包括國1北向新竹系統-湖口、大雅-臺中系統；國3北向關西服務區-龍潭、南雲-名間；國5北向宜蘭-坪林，其餘路段行車均大致正常。

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▲▼今天發生小客車追撞事故，占用內線車道。（圖／高公局提供）

▲▼國道今天發生多起小客車追撞事故，導致車流回堵數公里。（圖／高公局提供）

▲▼今天發生小客車追撞事故，占用內線車道。（圖／高公局提供）

高公局指出，國道高速公路從今天中午過後開始車多，今天國道以北返車潮為主，夾雜一些南下出門遊玩車流，雖有零星事故，導致車流回堵3到4公里，但大致而言，行車大致算順暢，車速平均都在40公里左右，其中國5宜蘭到坪林從上午9時就出現車多壅塞情況，傍晚車速也僅有20公里左右，預估會塞到今天深夜12時。

高公局表示，預估明天主要以北返車潮為主，預估國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均的1.1倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，推估尖峰時段會落在下午3到4時，建議計畫北返民眾，盡量利用明天早上時間避開壅塞時段。

高公局提醒民眾，明日國道相關疏導措施包括：15-20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等；呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。高公局預祝春節假期行車平安，揚眉兔氣。

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