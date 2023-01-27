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初六再現車潮！國道數起追撞最長回堵5公里！ 今下午壅塞路段曝

▲▼高速公路車況。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲今天初六，西部國道上午11時起車流湧現。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者許敏溶／台北報導

今天大年初六（27日），國道湧現出遊和收假車潮，高速公路局表示，西部國道從今天上午11時起車流湧現，部分路段壅塞，國5北向則從上午9時起出現車潮，而因上午發生數起追撞事故，導致國道部分路段車流回堵3到5公里不等，其餘路段均能維持行車順暢，預估今天下午壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，以及國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪，還有國5北向宜蘭-坪林等路段，提醒用路人保持車距並注意行車安全。

今天是初五，春節連假進入尾聲，根據高公局統計，截至今天上午11時，國道全線交通量為35.9百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里；而西部國道從上午11時起湧現車流，壅塞路段主要為國1南向湖口服務區-新竹、北向大雅-臺中系統；國4西向潭子系統-豐勢；另國5北向則從上午9時起出現車潮，車多壅塞路段為宜蘭-坪林，其餘路段均能維持行車順暢。

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▲▼今天國道因為追撞事故，部分路段出現回堵車流。（圖／高公局提供）

▲國道今天上午發生多起小客車追撞事故，導致車流回堵數公里。（圖／高公局提供）

此外，今天國道也出現多起追撞事故，造成車流回堵3到5公里不等，高公局表示，上午9時33分在國1北向314.9公里處，發生2輛小客車追撞事故，在9時43分排除，造成後方車流回堵5公里；9時54分在國1南向87.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道及外路肩，10時15分排除，造成後方車流回堵4公里；10時28分國1南向82公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，10時37分排除，造成後方車流回堵3公里，均導影響整體車流甚鉅。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議用路人透過高公局高速公路1968網站及App，並在行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局也提醒民眾，假期前作好車輛保養及檢查，避免在旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。另建議南向民眾多利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛，以避開壅塞節省寶貴時間；務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離；為避免塞車分散車流，呼籲連假出外旅遊民眾：「南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」


 ▲▼今天國道因為追撞事故，部分路段出現回堵車流。（圖／高公局提供）

▲▼高公局預判今天下午重點壅塞路段。（圖／高公局提供）

▲▼今天國道因為追撞事故，部分路段出現回堵車流。（圖／高公局提供）

▼高公局預判今天下午重點壅塞路段。（圖／高公局提供）

▲▼今天國道因為追撞事故，部分路段出現回堵車流。（圖／高公局提供）

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