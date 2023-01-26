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國道1號南向314.3公里發生2起交通事故　6車追撞嚴重塞車

▲國道1號南向314.3公里，26日下午3時許，接連發生2起追撞車禍，共造成6部車輛受損，幸無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道1號南向314.3公里，26日下午3時許，接連發生2起追撞車禍，共造成6部車輛受損，幸無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南向314.3公里，26日下午3時許，接連發生2起追撞車禍，共造成6部車輛受損，幸無人員傷亡，國道警察第四大隊據報派員查處，疏導管制交通，肇事原因及相關責任由國道警方調查中。

▲國道1號南向314.3公里，26日下午3時許，接連發生2起追撞車禍，共造成6部車輛受損，幸無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，第1起事故為第1部自小客車於26日下午3時許行駛在國道1號南向314.5公里內側車道，疑因未保持行車安全距離追撞前方第2部自小客車，致該自小客車往前推撞前方第3部自小客車，又後方第4部自小客車，疑因未保持行車安全距離追撞第1部自小客車而肇事，計有4車受損，幸無人員傷亡。

▲國道1號南向314.3公里，26日下午3時許，接連發生2起追撞車禍，共造成6部車輛受損，幸無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另第2起事故於第1起事故同時段地點，1部自小客車駛在國道1號，疑因未保持行車安全距離，追撞前方自小客車而肇事。造成車流受到嚴重阻塞，現場於下午3時32分排除，全案由國道警察第四大隊新市分隊調查處理中。

▲國道1號南向314.3公里，26日下午3時許，接連發生2起追撞車禍，共造成6部車輛受損，幸無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，未保持行車安全距離為十大肇事因素位居第1位，統計 2022年國道轄線因未保持行車安全距離之交通事故共13555件。依道路交通管理處罰條例第33條1項2款之規定，未保持行車安全距離最高可處新台幣6000元罰緩。四大隊在此呼籲用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

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