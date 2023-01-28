裴洛西丈夫「遭鐵鎚猛擊」駭人瞬間曝光！　住家遭闖影片首度公開

記者吳美依／綜合外電報導

去年10月，美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）住家遭極右翼人士闖入，丈夫保羅（Paul Pelosi）也被攻擊重傷，相關畫面27日首度公開。只見歹徒看見警方上門，卻仍拒絕投降，並趁著大家不注意，把鐵鎚從保羅手上奪過來，迅速重擊對方頭部。

根據員警隨身攝影機畫面，2022年10月28日凌晨，他們抵達裴洛西住家，一開門就看見保羅和42歲歹徒德裴普（David DePape）抓著同一支鐵鎚。德裴普表示「一切都很好」，但拒絕放下鐵鎚，發動攻擊後立刻被制伏上銬。

▲警方上門後，德裴普竟持鐵鎚攻擊裴洛西的丈夫。（圖／路透）

美國新聞媒體聯盟提出動議，要求時任議長住家被闖案應該更有透明度，隨後舊金山高等法庭裁定，地方檢察官辦公室必須將曾在庭上出示的素材公諸於眾，除了員警隨身攝影機之外，還包括德裴普打碎窗戶闖入的監視器畫面、保羅在歹徒身旁撥打911報警的電話錄音，以及警方偵訊錄音檔。

根據偵訊錄音檔，德裴普承認攻擊保羅，「我很清楚知道自己做了什麼」，並且透露計畫綁架裴洛西，「我要把她挾持為人質，然後跟她談談。如果她說實話，我會讓她逃過懲罰，如果他X的說謊，我會打碎她的膝蓋骨。」他還提及關於民主黨及裴洛西的陰謀論，抱怨民主黨「是罪犯」。

▲德裴普打碎玻璃窗戶，闖入裴洛西和保羅位於舊金山的住家。（圖／路透）



《路透社》寫道，這起攻擊案震驚華府，再度引發文明禮儀崩潰及政治暴力上升的擔憂，也突顯美國國會警察（USCP）的侷限性。

德裴普面臨一連串州與聯邦罪名，包括綁架未遂、謀殺未遂、虐待長者、非法監禁、威脅公僕、持致命武器攻擊等，但他拒絕認罪。其公設辯護人利普森（Adam Lipson）形容公開素材是「可怕的錯誤」，「這段影片具煽動性，可能提供有關本案毫無根據的理論」，將「不可挽回地損害」當事人接受公平審判的權利。

27日下午，裴洛西被問及此事時表示，自己「絕不想看見對於丈夫生命的致命攻擊」，她談及保羅的恢復狀況時說，「（他）正在取得進展，但還需要更多時間」，並表明不會再對此案發表公開評論。

