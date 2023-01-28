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美議員籲邀蔡英文訪華府　支持新任眾院議長麥卡錫來台

▲▼ 美國共和黨眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國共和黨眾議員帝芬尼。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電

去年8月美國眾議院議長裴洛西訪問台灣引發軒然大波，眾議員帝芬尼表示，不論議長或議員都有出訪自由，支持新任議長訪台。他也呼籲邀請總統蔡英文訪問華府，赴美國國會致詞。

美國第118屆國會1月3日正式開議，共和黨睽違4年重掌眾議院，共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）當選議長。共和黨籍的帝芬尼（Tom Tiffany）日前接受中央社專訪，談到麥卡錫可能訪台的計畫。

麥卡錫去年7月在裴洛西（Nancy Pelosi）據傳計劃訪台前曾向記者表示，他認為裴洛西應該去台灣，他自己也想率領國會團訪問台灣，「我很樂意以議長身分去」。

美國眾院議長位高權重，在總統繼位順序中排名第2。正因如此，裴洛西去年8月訪台引起中國強烈不滿，不僅進行大規模環台軍演、對大批台製商品祭出進口禁令，也取消或暫停中美8項有關軍事、氣候等領域的合作及會議。

即使中國對裴洛西訪台反應激烈，帝芬尼說，他還是支持下一屆議長訪問台灣，「我們議長或任何議員應該要能隨時訪問台灣。」

帝芬尼進一步表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年3月、12月分別透過視訊及本人親自在美國國會發表演說，呼籲國際在俄羅斯入侵之際給予烏克蘭支持，美方也應邀請蔡總統訪問華府，赴美國國會致詞。

帝芬尼說，類似訪問能傳達美台之間友好關係，屬合適之舉，「如果惡霸要在旁邊生氣跺腳，就隨他們去吧！」

帝芬尼4年前擔任威斯康辛州參議員期間曾造訪台灣，他回憶，那趟訪問讓他意識到台灣與中國間的顯著差異，也感受到台灣人民對中共的恐懼；因此他2020年5月當選聯邦眾議員後，積極在國會為台灣主權發聲，呼籲終結過時「一中政策」、美台復交等。

帝芬尼2021年也成功把「禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何將台灣畫成中國一部分地圖」的條文納入2022財政年度支出法，法案獲國會兩院通過，並在總統拜登（Joe Biden）去年3月簽署後正式成為美國法律。

帝芬尼說，美國21世紀最重要的地緣政治議題就是中國，而台灣處於中間，這正是為什麼他雖然只造訪過台灣一次，仍積極提升華府對台灣議題的意識。

帝芬尼去年11月期中選舉高票獲得連任，今年1月展開第2任期的他表示，未來會持續推動法案，保護及確保台灣持續作為自由民主國家。他也說，若工作許可，希望不久的將來有機會再次踏上台灣土地。（編輯：林憬屏）

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