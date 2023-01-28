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白目親戚！2歲兒不想分果汁遭酸「小氣愛哭羞羞臉」　媽怒吼閉嘴

▲營養師教過年吃不胖秘技。（圖／Unsplash）

▲親戚年節期間狂拜訪，還白目把請果汁當成理所當然。（圖／Unsplash）

記者張靖榕／綜合報導

年節期間又鬧出一樁「白目親戚」事件，一位媽媽發文表示2歲半的兒子原本會把果汁分享給親戚，後來見果汁愈來愈少不想再分享時，卻被酸「小氣」，還在他流下眼淚時嗆「哭什麼哭」。媽媽爆氣要親戚閉嘴，爸爸隨即要親戚離開不要再來，兒子卻在親戚走後小聲地說，以後會分果汁給哥哥們喝的，讓她難過掉淚，也讓網友揪心又憤怒。

原PO在Dcard發文，她說家中買了很多100％果汁囤起來給2歲半的兒子喝，過年期間長輩親戚連續好幾天來到他們家，一開始兒子都會主動分享果汁給親戚家小孩喝，後來哥哥們竟然無禮起來，沒問就打開冰箱拿果汁來喝。

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原PO小兒看到果汁愈來愈少，緊張掉淚說不想再分享時，親戚居然開酸「你好小氣喔！都不會分享喔！哭什麼哭都幾歲了。」被羞辱的小兒因為覺得委屈難過，慣性抱起小被被邊吃奶嘴說想睡覺，又被說「羞羞臉喔，這麼大了還抱著小被被吃奶嘴」，因此難過地哭了出來。

原PO終於爆氣要親戚閉嘴，下秒自己也跟著哭了出來，老公見狀馬上要親戚回家別再來。更令人鼻酸的是，兒子等到大家都走時，還靠在她身邊說，「下次會分享給哥哥他們喝的」，頓時又惹得她一陣鼻酸。

「對不起，媽媽沒有勇氣保護你」，原PO摸摸兒子的頭說不想分享沒有關係的，兒子還貼心地回，「媽媽沒關係，長大就有勇氣了。」她難過沒能及時保護兒子，在文末再次說了聲「寶貝對不起」。

文章看得許多網友心疼又憤怒，「最討厭別人在小孩面前說這些有的沒的，捉弄小孩自以為幽默有趣」、「過年就是很多親戚，白目當有趣」、「很多親戚都很不要臉，喝別人東西還好意思說人家小氣，下次遇到就離得遠遠的，媽媽也很勇敢了。」

也有不少網友說，自從當媽後為了孩子都會硬起來嗆回去，「自己的委屈可能還會忍忍，...黑化就黑化，畢竟從懷孕起，只求孩子平安健康快長大，我會為她／他守護快樂。」

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