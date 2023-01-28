精忠國小野溪自然觀察　推動聯合國生態永續發展　

▲精忠國小實踐SDG15師生野溪自然觀察紀錄 。（圖／精忠國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市精忠國小位於圳頭里社區，學校後面有一大片的淺山森林和一條少為人知的野溪，有著豐富的自然生態資源，小小背包客社團 安排溪流生態探索課程，師生親自走入小野溪裡觀察體驗，感受腳踏在流動溪水的溫度，與尋找隱密生活在溪裡和溪畔小森林的生物蹤跡。這是學校推動「聯合國永續發展目標SDGs」實驗課程當中的一項，在清澈小溪和小樹林間，自在感受社區獨有的生態特色與風景，也會將觀察紀錄製作成影片和兩所美國姊妹校師生分享。

為了讓更多孩子深入認識並和社區自然環境親近，小小背包客社團的老師和孩子，從學校走路出發，沿途會經過大片有機栽種菜園、果園、竹林、埤塘、淺山森林和小野溪的地景，大家用慢慢走、慢慢看的方式感受就在學校後面的社區自然生態與人文風景。

帶隊的精忠國小教務主任蔡長陵表示，學校的校訂「聯合國SDGs永續發展目標」實驗課程，會透過健走及路跑活動結合社區環境服務學習，以呼應SDG 15（Life on Land）保育陸域生態「保護、恢復和促進陸域生態系統永續利用。讓學生在活動過程中體會淺山生態及野溪水域的自然之美，過程中會讓每位孩子隨身帶著小袋子，把塑膠垃圾撿起帶走，為社區環境清潔盡一份小小心力。

校長楊勛凱表示，社區這條小野溪水質乾淨，生態也十分豐富，走在溪裡可以發現魚、蝦、螺、水蠆、石蠶蛾幼蟲及溪蟹等許多種水生動物的蹤跡，溪畔和淺山丘陵區也有許多昆蟲和鳥類在林間活動，之前雨季夜間觀察時除了有青蛙和蛇出沒外，還曾在竹林區發現難得的螢光蕈族群現蹤，這次帶小小背包客社團師生走進野溪區域做自然觀察，會將這片美麗豐富的自然環境影像計錄整理，結合PBL的課程模式，作為SDGs15的發表資料，並和兩所位於美國加州洪堡郡的姐妹學校分享，雙方對SDG15保育陸域生態議題，進行副熱帶和溫帶不同類型的生態環境特色比較，一起跨國探究共學。