　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

精忠國小野溪自然觀察　推動聯合國生態永續發展　

▲▼ 精忠國小實踐SDG15師生野溪自然觀察紀錄 。（圖／精忠國小提供）

▲精忠國小實踐SDG15師生野溪自然觀察紀錄 。（圖／精忠國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市精忠國小位於圳頭里社區，學校後面有一大片的淺山森林和一條少為人知的野溪，有著豐富的自然生態資源，小小背包客社團 安排溪流生態探索課程，師生親自走入小野溪裡觀察體驗，感受腳踏在流動溪水的溫度，與尋找隱密生活在溪裡和溪畔小森林的生物蹤跡。這是學校推動「聯合國永續發展目標SDGs」實驗課程當中的一項，在清澈小溪和小樹林間，自在感受社區獨有的生態特色與風景，也會將觀察紀錄製作成影片和兩所美國姊妹校師生分享。

▲▼ 精忠國小實踐SDG15師生野溪自然觀察紀錄 。（圖／精忠國小提供）

為了讓更多孩子深入認識並和社區自然環境親近，小小背包客社團的老師和孩子，從學校走路出發，沿途會經過大片有機栽種菜園、果園、竹林、埤塘、淺山森林和小野溪的地景，大家用慢慢走、慢慢看的方式感受就在學校後面的社區自然生態與人文風景。

▲▼ 精忠國小實踐SDG15師生野溪自然觀察紀錄 。（圖／精忠國小提供）

帶隊的精忠國小教務主任蔡長陵表示，學校的校訂「聯合國SDGs永續發展目標」實驗課程，會透過健走及路跑活動結合社區環境服務學習，以呼應SDG 15（Life on Land）保育陸域生態「保護、恢復和促進陸域生態系統永續利用。讓學生在活動過程中體會淺山生態及野溪水域的自然之美，過程中會讓每位孩子隨身帶著小袋子，把塑膠垃圾撿起帶走，為社區環境清潔盡一份小小心力。

▲▼ 精忠國小實踐SDG15師生野溪自然觀察紀錄 。（圖／精忠國小提供）

校長楊勛凱表示，社區這條小野溪水質乾淨，生態也十分豐富，走在溪裡可以發現魚、蝦、螺、水蠆、石蠶蛾幼蟲及溪蟹等許多種水生動物的蹤跡，溪畔和淺山丘陵區也有許多昆蟲和鳥類在林間活動，之前雨季夜間觀察時除了有青蛙和蛇出沒外，還曾在竹林區發現難得的螢光蕈族群現蹤，這次帶小小背包客社團師生走進野溪區域做自然觀察，會將這片美麗豐富的自然環境影像計錄整理，結合PBL的課程模式，作為SDGs15的發表資料，並和兩所位於美國加州洪堡郡的姐妹學校分享，雙方對SDG15保育陸域生態議題，進行副熱帶和溫帶不同類型的生態環境特色比較，一起跨國探究共學。

▲▼ 精忠國小實踐SDG15師生野溪自然觀察紀錄 。（圖／精忠國小提供）

ET快訊
南部必逛景點掰了！　它只風光10年就收攤
新北有個「戒毒村」　水果行小霸王：來第2天就想逃
「早餐前or早餐後」刷牙？　牙醫給答案
台中21歲女陳屍家中！　臉被啃爛、腸外露
快訊／下雪了！　武陵農場成冰雪白色世界
日女通報確診　慘遭消防員性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

精忠國小野溪自然觀察　推動聯合國生態永續發展　

台南輔具補助擴增項目與金額　社會局代償墊付機制簡化購買程序

世界醫學美容大會醫美科技百花齊放　王正坤：人臉模型預防血管栓塞

自小客貨車定期檢驗延長至1／30　呼籲國道共乘

嘉縣逐鹿社區打造特色公園　兼顧年長者休憩運動及兒童共融式遊戲場

大埔鄉公所攜手鄉民代表會　捐贈衛生所心電圖設備

嘉義大埔平樂橋串聯台3線及嘉143線　斥資七千萬修復再開通

嘉義市打造無障礙友善城市　耐斯王子飯店停車場創新設計獲肯定

突破疫情限制培養學子媒體素養　蘭潭國小打造綠幕虛擬攝影棚　

嘉義太保農田灌溉水源不足　蔡易餘、王美惠攜手改善水回收

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

陳喬恩遭老公吐槽：下雨女神XD　曝熱戀期視訊13hrs「睡了也不掛」

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

原住民弟婚禮突上台跳舞 自信表情＋動作全場嗨翻

精忠國小野溪自然觀察　推動聯合國生態永續發展　

台南輔具補助擴增項目與金額　社會局代償墊付機制簡化購買程序

世界醫學美容大會醫美科技百花齊放　王正坤：人臉模型預防血管栓塞

自小客貨車定期檢驗延長至1／30　呼籲國道共乘

嘉縣逐鹿社區打造特色公園　兼顧年長者休憩運動及兒童共融式遊戲場

大埔鄉公所攜手鄉民代表會　捐贈衛生所心電圖設備

嘉義大埔平樂橋串聯台3線及嘉143線　斥資七千萬修復再開通

嘉義市打造無障礙友善城市　耐斯王子飯店停車場創新設計獲肯定

突破疫情限制培養學子媒體素養　蘭潭國小打造綠幕虛擬攝影棚　

嘉義太保農田灌溉水源不足　蔡易餘、王美惠攜手改善水回收

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘！鄧超新片上映2天撤檔

新北「戒毒村」搬家了　原因曝光

你的選擇真的是出於自由意志嗎？天才型作家帶你重新審視自己的選擇 

裴洛西丈夫「遭鐵鎚猛擊」駭人瞬間曝光！　住家遭闖影片首度公開

未來只為「她」創作情歌！高爾宣：因為媽媽愛聽

激情演出！柯瑞怒丟牙套、恩比德不雅動作雙雙挨罰75萬

新婚妻「慘遭斬首」國家公園閘門變凶器　尪崩潰目睹！提國賠1.4億

尖石宇老部落依然冷吱吱　氣溫略有回升！連日冰霰開始化了

求財聖地「金山財神廟」火警！參拜民眾見火光嚇壞　警消急灌救

動漫節Day2開展！寒流發威人潮砍半⋯想看《鏈鋸人》聲優趁現在

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

地方熱門新聞

苗140線高架段區間測速取消　設備移置費用喬不定　

台南市水域教學遊憩活動嶄新亮點

耐斯王子飯店無障礙停車場創新設計獲肯定

蔡易餘、王美惠攜手改善太保農田灌溉水源不足

紫南宮發錢母　身分證末2碼11幸運領

青年作曲家謝惠如《印象鳶鳴》　國際音樂比賽獲金獎

嘉義大埔平樂橋斥資七千萬開通

日月潭櫻花季2月初登場

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

蘭潭國小打造綠幕虛擬攝影棚

2023新北燈會點燈　8主題燈區、5展演

台南春節旅遊人潮表現精彩

嘉縣逐鹿社區打造特色公園

大埔鄉公所鄉民代表會捐贈衛生所心電圖設備

更多熱門

關鍵字：

精忠國小環境永續

讀者迴響

熱門新聞

金鐘視帝初六驚傳離世！

翁欠18萬健保費　執行官一看放下封條

男高鐵掐嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

新竹又下雪！　民眾驚喜錄影：不敢出門

即／機械車位夾人！汐止男無生跡送醫

「敢叫刺死妳」　日女通報確診遭消防員性侵

癌逝大阿姨打電話借錢！她答應後連中5張刮刮樂

郭彥均騎車不慎受傷！　「身上2鮮紅傷口」傷勢曝光

輔大陳若儀想復合！小姑怒打臉...1舉動卻被轟爆

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

快訊／思源啞口飄雪了！民眾樂歪

甜不辣老闆10指截肢！屁孩竟嗆：怎沒餓死

女偶像和爸哥「共浴23年」神隱2年近況曝

日本65萬粉絲女神Coser撞臉阿信

Netflix「2月上架1神劇」網全面嗨炸！

更多

最夯影音

更多
23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘
大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面