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還是處女！妹子激吻完「突噴1句話」　他下秒整個人涼了：不忍硬上

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，非新聞當事人。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「夜店帶一個妹子出場的悲慘結局！」一名男網友透露，某次帶了一名夜店妹子去開房間，正當原PO伸入下面探索時，妹子突然說1句話而拒絕愛撫，讓原PO崩潰直呼「我整個人都涼去了」，只好抱睡直到天亮。文章曝光後，老司機紛紛笑虧「慶幸你省了20～30萬！」

一名男網友在Dcard表示，日前在夜店看上一名妹子，開趴完也順利把她帶出場，結果聊天過程中，才得知對方是處女之身，她之所以願意被帶出場，「純粹只是想找個不錯的抱睡！」不過原PO沒多想，且後續兩人在床上接吻又摟抱，直到想探索私密處時，妹子就趕緊擋住制止。

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妹子直呼怕痛，且完全沒有性慾。一番話讓原PO傻眼直呼，「我整個人都涼去了...第一次遇到還沒破處的，真的也不忍心硬上，最終只有抱睡到天亮送她離開。」

對此，原PO想問大家看法，「帶到一個處女不想做，會怎麼處理？女生們被帶出場...有多少是真的想發生關係？」

文章曝光後，網友紛紛笑虧，「差點要被簽本票，免費的最貴」、「不是每個去夜店的女生都想發生關係，像我就是去嗨，然後可以跟男生聊天或抱抱」、「你要慶幸你省了20～30萬，這種後面越想越不對勁的，你沒行房紀錄器就準備發年終了」、「處女我還真的不會想要發生關係欸～第一，你跟她做了，感覺她暈船的機率偏高；第二，我自己會有愧疚感，感覺這種事第一次還是要跟愛的人做」、「上次去帶一個回家睡，隔兩天尿道炎」。

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