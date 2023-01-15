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社會 社會焦點 保障人權

知名DJ染毒累犯判決結果曝！剛勒戒完又吸又賣　家中搜出大量毒品

記者張靖榕／綜合報導

夜店知名DJ「愛吹倫」劉培倫去年10月被警方到家中搜索，起出重達356克的大麻、搖頭丸、K他命等毒品。台北地院法官審理後認為，劉已是累犯，而且還在觀察勒戒後4個月再犯，因此依違反《毒品危害防制條例》判處2個月徒刑，得易科罰金6萬元。

▲知名DJ綽號愛吹倫的劉培倫持有大批毒品遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼知名DJ、綽號愛吹倫的劉培倫持有大批毒品遭警方逮捕，判決結果出爐。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲知名DJ綽號愛吹倫的劉培倫持有大批毒品遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警方去年10月先抓獲2名持有搖頭丸、大麻的毒販，經2人指證、警方向台北地檢署申請搜索票後，隨即來到北市中山區通北街劉男家中進行搜索，當場起出大量毒品，依《毒品危害防制條例》將他逮捕到案並起訴。

劉男坦承透過臉書和加密通訊軟體Telegram購買毒品，也坦承賣給其他音樂、夜店同好。

判決書指出，法官了解到劉男先前才因吸毒被逮，裁定勒索觀察後，因直到去年6月都沒有再繼續使用毒品的傾向才予以釋放，結果離開勒戒所不過4個月時間，又再度被抓包販毒、吸毒，因為已非累犯，因此判處他2月徒刑，得易科罰金6萬元，全案可上訴。

警方表示「愛吹倫」是台灣首個Dub團創始人元，也是雷鬼樂團「盪在空中」的前任bass手，他在地下樂團界頗有盛名，也曾是多家音樂雜誌的專欄作家，之前因盛名在不少夜店擔任DJ，撥放音樂以雷鬼、Hip Hop樂風為主。

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