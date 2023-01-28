粉專「我的新北市」滿11歲了！　2022下半年Top10熱門話題大公開

▲「我的新北市」臉書粉專。（圖／翻攝自「我的新北市」臉書）

記者江采蓁／綜合報導

新北市政府臉書粉專「我的新北市」滿11歲了！已成為全國最資深、粉絲數最多的地方政府官方粉專，貼文主題包羅萬象，會不定期貼出重要政策資訊、觀光景點介紹、市府重要大型活動、運動賽事及生活資訊等，新聞局也特別統計出「我的新北市」2022下半年Top10受歡迎貼文，解密新北市民最關注的網路話題。

根據新聞局調查結果顯示，第一名是9月15日發布的「2022新北美食名店入圍名單出爐」，成為2022下半年民眾回響最熱烈的貼文，該活動是由經發局首次辦理幸福台灣味及新住民家鄉味美食名店評選，由新北市店家自主報名後，經過民眾票選及專家評選兩道程序，最後將入圍名單做成「美食地圖」，引發網友熱議。

第二名為年度盛會「新北歡樂耶誕城主題公開」，新北市今年與Disney+ 合作，雪白之城結合六大精選主題，深受大家歡迎，同時也反映出在後疫情時期，民眾對於戶外大型活動及節慶娛樂的期待；第三名則是「八里沙雕展」活動，粉專公開幾組超強沙雕技術美照，讓網友驚嘆連連；第四名為「巨星耶誕演唱會卡司公開」，今年多達20組巨星輪番上陣，眾星雲集的光環閃耀新北歡樂耶誕城，搭配國際級演唱規格華麗登場，演唱嘉賓包括畢書盡、韋禮安、動力火車、瘦子E.SO、蔡健雅等組成超強陣容，擠身年度焦點貼文。

後續的排名分別是第五名為推薦新北市5處看夜景的口袋名單、第六名為深澳鐵道自行車重新開放、第七名為五股公有市場重新開幕、第八名為中和白馬寺結合新聞局自製單元英語小教室的景點介紹、第九名為2022淡水煙火秀、第十名為民政局舉辦的單身聯誼活動。

「我的新北市」未來也將持續秉持初衷「新北大小事，都在我的新北市」，繼續結合節慶、時事、流行、迷因，融入市府相關政策與活動推廣，用親切、新穎的社群經營模式，即時回應市民提問與粉絲互動，讓民眾一手掌握新北市最新資訊，更拉進市府與民眾之間的距離。