春節道路維護不打烊　即日起至2月5日新北市全市禁挖





▲1月20日起至2月5日新北市全市禁挖。（圖／新北市府工務局提供）

記者崔至雲／新北報導

農曆春節道路維護不打烊，為了確保民眾在農曆新年期間用路安全，工務局宣布，自112年1月7日起至2月5日止，除國家重大建設、緊急搶修、重大危害或用戶民生等需求，視情況審酌准予核發道路挖掘許可證外，將全面實施道路禁止挖掘措施，讓民眾春節返鄉行車順暢，旅途平安。

工務局表示，春節連假期間，民眾如看見道路有坑洞、凹陷、龜裂、孔蓋破損不平、交通標線損壞等現象，可透過全年無休24小時的通報系統反映，養工處受理案件後會立即登錄於「新北市路平報馬仔系統」網站，並依權責分派給各單位路平窗口聯絡人員加速進行處理。

道路坑洞部分將盡速於4小時內完成修補，其他類型案件同樣也會在4小時內完成第一階段處理，以確保民眾在春節返鄉期間，在本市享有安全又舒適的行車環境。

此外，工務局強調，道路如遇管線嚴重破損漏水或漏氣等緊急災害時，本市智慧道路管理中心於接獲通報後，將立即轉知相關管線單位派員前往處理，透過遠端即時影像監控，隨時掌握現場修復情形，達成災害零時差的有效管理。

工務局提供以下多種通報方式，歡迎民眾加以使用：

(一)路平報馬仔免付費電話通報專線：0800-060-160

(二)新北市境內1999專線

(三)網路受理：新北市路平報馬仔系統網址：https://rdm.ntpc.gov.tw/road



