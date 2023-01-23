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社會 社會焦點 保障人權

剛買特斯拉10天就刁車　5人齊推「2噸重電動車」等救援

▲▼買10天的特斯拉突然失去動力停路中間。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲交車才10天的特斯拉，不明原因停在路上動彈不得。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、劉人豪／新北報導

42歲李男購買特斯拉，交車10天而已，18日開車行經新北市土城裕民、裕生路口，不明原因停在路上動彈不得刁車(車故障停在車邊)，警方巡邏時看到，合力幫忙推動這輛2噸重的特斯拉到路旁，並等原廠工程師到場排除電腦問題。

警方表示，1月18日13時巡邏見一輛電動車停在路中間，一開始以為是違規停車上前盤查，李男坐在在車內但是不知所措，並向員警表示，車輛行進中本來好好的沒事，就在路口要右轉彎時，突然失去動力且無法入檔，經多次重新啟動都沒有反應。

▲▼買10天的特斯拉突然失去動力停路中間。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲員警一開始以為是違規停車上前盤查。（圖／記者邱中岳翻攝）

員警們見車流量大，本來要依照慣例將車輛推到路邊待援，不料發現電動車熄火失去動力後，疑似啟動電子手剎車，即使打了N檔，所有車輪還是都一併鎖死無法推動，員警先是請李男聯絡原廠工程師，尋求排除方法，另外也試圖詢問車行友人有無遇過相類似問題。

大家現場研究，研判當時電動車因行經路口時，偵測到正在穿越的行人，所以啟動緊急煞車狀態造成電腦當機，也發現電動車在無動力狀態下會自動啟動電子手剎車，所以無法入檔移動，除非將車輛狀態變更為「牽引模式」，才能解除電子手剎車，但即使是牽引模式，還是比一般傳統車輛重很多，這時一旁的路人看到3名員警在路口賣力的推車，熱心自動加入推車，而電動車比起一般車輛重很多，大家都覺得推起來較傳統車輛吃力。

▲▼買10天的特斯拉突然失去動力停路中間。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲特斯拉空車加電池重量高達2頓多。（圖／記者邱中岳翻攝）

李男也向員警表示，電動車才剛交車10天，對車輛很多功能還不是很熟，且空車加電池重量高達2頓多，所以比較難移動，感謝員警及熱心民眾的協助。

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