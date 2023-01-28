華航第一季增班3成！3／28起「復飛台北－羅馬」　每周提供3航班

▲華航3/28起復飛羅馬航線。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

各國陸續鬆綁邊境限制，各航空公司紛紛展開新航線佈局，中華航空將於3月28日起恢復台北-羅馬定期航班，每周提供三班往返服務。另外，華航也將於今年第一季再增班三成以上，其中日本航線將復飛桃園-廣島及桃園-高松航線，桃園往返福岡、名古屋、琉球也增班；高雄出發航班恢復飛航大阪、首爾仁川及曼谷。

華航羅馬航線以新世代客機A350飛航，台北直飛羅馬出發航班CI075，每周二、四、日晚間11時45分起飛，當地時間隔日上午7時45分抵達；回程羅馬至台北航班CI076，每周一、三、五上午11時30分出發，台北時間隔日上午5時50分抵達桃園機場。

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華航布局區域航線，1月4日起已復飛桃園-廣島，1月19日復飛桃園-高松，分別提供每周四班載客服務；桃園-福岡航線則增至每周八班，桃園-名古屋增至每日一班，桃園-琉球增至每周五班，1月17日起增飛至每日一班。

高雄出發航班1月復飛大阪、首爾仁川及曼谷，高雄-曼谷飛航每周六班，高雄-大阪每周六班，高雄-首爾仁川每周五班；另外高雄-東京則自1月17日起增至每周六班，提供南部旅客更便捷的航點選擇。