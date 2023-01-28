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10歲童海邊露營驚挖出「恐怖胎屍」！媽一看嚇爆：已經有了人形

▲▼沙堡。（圖／CFP）

▲一名男童在海邊露營時，意外挖出了一具胎屍。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡一名男童與家人到白沙公園的海邊露營時，意外在沙灘挖出一具胎兒屍體，嚇得他們立刻報警，而警方也連夜展開調查。

綜合外媒報導，這起事件發生於2022年12月24日，當時這名10歲男童與家人來到白沙公園第21號燒烤台，並在附近不到50公尺的一塊廢棄空地上露營。男童在父母忙著搭帳篷時，獨自留在了沙灘玩耍，不料他卻突然驚慌失措地跑向母親，口中還大喊著「發現了東西」。

▲▼白沙公園。（圖／翻攝自維基百科）

▲警方當天迅速封鎖了白沙公園部分沙灘並展開調查。（圖／翻攝自維基百科）

母親上前查看後，赫然發現兒子竟挖出了一具有著人體雛形的胎兒屍體，嚇得他們立即報警，而警方也派出7、8輛警車到場，迅速封鎖沙灘。警方詢問所有附近民眾是否看見可疑的人，不過由於事發當天是聖誕前夕，出入海邊的人很多，因此沒有人留意到有任何異樣。

警方還搜查了附近的公共廁所，直到凌晨4時才結束行動，不過警方並未透露是否發現了任何可疑之處。新加坡媒體《聯合早報》實際走訪當地後發現，事發地點約80公尺處與沙灘附近都設有監控，因此警方或許能透過監視器畫面，找到涉事者的身影。

新加坡律師陳其玉受訪時表示，這起案件可能需要經過驗屍才能被定調，因為案件的關鍵在於嬰兒被拋棄時是否有生命跡象；若嬰兒是被遺棄後才過世，便足以構成棄嬰罪，但如果嬰兒是在過世後被棄屍，則可能違反環境公共衛生法。

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