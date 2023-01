4歲弟落河失蹤！2天後「鱷魚揹屍」回家了　鄉民驚：連咬痕都沒有

記者吳美依/綜合外電報導

印尼東加里曼丹省(East Kalimantan)發生驚人事件,4歲男童韋吉(Muhammad Ziyad Wijaya)在河邊失蹤2天後,遺體竟被一條鱷魚揹在背上「運回」家人身邊。當地搜救單位證實,確實在鱷魚身上找到失蹤孩童,他們推測死因為溺斃,但最令人驚訝的是,孩子遺體非常完整,就連一處咬痕都沒有。

▲鱷魚把男童遺體揹在背上,游到小艇邊就放下。(圖/翻攝推特)



《羅盤報》、《點滴網》等印尼媒體報導,韋吉18日在馬哈坎河(Mahakam River)河邊失蹤,團隊遍尋無果之際,卻在20日上午7時左右接獲消息。根據家屬與目擊者說法,鱷魚身長約3公尺,在一艘小艇旁卸下遺體後,消失於水下,而此地距男孩最後目擊地點約213公尺。

搜救單位負責人科塔(Melkianus Kotta)說,「他們看見一條鱷魚揹著一具人類遺體,結果那具遺體就是我們正在尋找的孩子。」他推測,韋吉在河邊玩耍時不慎落水溺斃,「我們認為,這隻鱷魚實際上協助了搜索受害者。(遺體)什麼都沒有缺少,一切都完好無損。」

A crocodile caught on camera carrying the body of a toddler above his head in the Mahakam River, Kutai Kartanegara, East Kalimantan, Indonesia



Muhammad Ziyad Wijaya, 4 years old, was reportedly drowned & has been missing for 2 dayshttps://t.co/NsonbJEsHN pic.twitter.com/nBCuY8kXXQ