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帶兒去熊猴森樂園放電「一轉身錢包消失」媽氣瘋！警眼尖揪真相

▲▼ 媽媽驚覺皮包不見想破口大罵，沒想到真相令人超傻眼。（圖／記者戴上容翻攝）

新北一位媽媽驚覺皮包不見想破口大罵，沒想到真相令人超傻眼。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名44歲趙姓母親，假日帶著兒子到新北大都會熊猴森樂園放電，她一轉身，發現原本吊掛在嬰兒車上的黑色手提包不翼而飛，又惱又氣，覺得治安真是不佳，趕緊報警請警方協助，警方調閱監視器，眼尖的員警一下找出破綻，真相令人超傻眼。

新北市警局三重分局二重派出所員警柳羿辰、邱偉恒日前執行巡邏勤務時，接獲民眾趙女報案稱，她帶著兒子至大都會熊猴森樂園，遊玩過程中發現原本掛在嬰兒推車上的黑色手提包不翼而飛，懷疑遭人竊取，所以報案請求警方協助，員警依照趙女所述路線沿途尋找，卻未發現該包包。

2員警返回派出所，調閱趙女行經動線的監視器影像，緊盯著影像中趙女推著嬰兒車的動向，來回不知檢視觀看了幾回，正當苦惱一無所獲時，員警柳羿辰突然啊一聲：「滴家啦！」原來是眼尖的柳員發現，影像裡原本掛在嬰兒車上的黑色手提包在趙女推動的過程中，以不到1秒鐘的時間掉落在地上，並非遭人竊取。

兩位員警立即返回熊猴森樂園將地板上的手提包交還趙女，當趙女拿到失而復得的手提包瞬間，激動的感謝警方積極與高效率的協助，並且開心的對員警比個讚！

三重分局提醒，出門在外個人貴重物品務必妥適放置於較不易掉落之處，避免將貴重物品隨意放置，隨時注意檢查隨身物品以免遺失，減少遺失風險，萬一發生物品遺失，詳細回想行徑路線與時間點，提供警方確切之查察線索，以便尋回失物。

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