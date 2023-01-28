業績起飛！開工拜拜眉角一次看　「5供品」千萬別上桌

▲開工拜拜有諸多眉角和禁忌要注意。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳怡靜／綜合報導

春節連假進入尾聲，各行各業都將迎來開工日，公司或店家負責人會在這天率領全體員工，一同為來年的前景祝禱。對此，命理專家楊登嵙也分享開工拜拜的禁忌，只要掌握眉角並懷著虔敬之心，來年必定好運旺旺來！

開工日祭拜的地點通常選在公司或商家大門口，楊登嵙建議，若是內部設有神龕的話，也可以選在神龕前面祭拜。至於主要的祭拜對象則是五路財神、福德正神和地基主，要注意的是五路財神和福德正神要在中午之前祭拜，地基主則是在下午1點至5點之間。

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供品方面，拜五路財神和福德正神需準備三牲（雞、魚、豬）、5種水果、發糕或蛋糕5個（可在發糕下面壓紅包888元，象徵招五路之財發發發）、甜湯圓4碗（象徵領受四方之財）、紅豆、綠豆和糖（象徵五穀豐收）、清水3杯、酒3杯（以奇數杯數3-11杯，最少3杯），以及甜食、糖果類，金紙則有壽金、刈金、福金。地基主的菜色較單純，家常菜3樣、雞腿、3杯酒或清茶、兩碗白飯，金紙方面則是刈金和四方金。

而不同產業也會有特定的供品，例如房仲和汽車業會拜棗子、柳橙、香蕉3種水果，取諧音象徵「早日成交」。也有公司行號會準備氣泡飲，象徵業績「冒泡」（成交）。至於供品的禁忌，楊登嵙也提醒公務員不拜雞蛋，會象徵考績「完蛋」；消防隊和醫院不拜鳳梨，不然有「旺旺來」之意；做生意的人則不拜楊桃和番茄，否則生意會「跳票」、「翻盤」。

▲不同產業會有特定的供品，以及不能登上供桌的禁忌。（示意圖／記者周宸亘攝）

水果可準備蘋果（平平安安）、橘子（大吉大利）、香蕉（黃色代表財）、柿子（事事順利）、水梨（水代表財）、葡萄（整串客人進來）。

不過以下食物千萬別上桌，以免來年事業不順遂：雞蛋、鴨蛋（考績和業績會完蛋）、芭樂（會被開芭樂票）、蓮霧（容易出現阻礙）、釋迦（釋迦牟尼的頭不宜拜，拜了恐頭痛）。

至於祭拜的程序，最初先呈上供品後再點蠟燭，獻茶、酒後再焚香祈禱。等待香燒至一半後，燒3色金紙，隨後將酒繞圈灑在紙灰周圍、燃放鞭炮，最後則是發放開工紅包給員工們討吉利。

最後楊登嵙也說，開工大拜拜除了向神明致意，也能藉此凝聚公司向心力，也是凝聚公司整體向心力的好機會，藉此也可讓員工收心，開始全力拚事業，也祈求五路財神、福德正神和地基主保佑來年順利。