蕭美琴確定續留華府「不會返台接外長」　肩負台美合作鞏固任務

▲蕭美琴。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

針對外傳駐美代表蕭美琴可能返台接掌外交部長，改由外交部長吳釗燮駐美一事，根據媒體查證，蕭美琴因肩負台美重要項目的合作跟鞏固任務，會持續留在華府。

在農曆春節期間，諸多媒體報導指稱，蕭美琴擬回台接任外交部長，而現任外交部長吳釗燮則派駐美國接任代表。對此，《自由時報》報導指出，蕭美琴肩負台美重要項目的合作與鞏固任務，將會繼續堅守華府，成為台灣在美國的關鍵拓展據點。

另外，對於所謂蕭美琴返台接任外交部長，甚至後續可能成為民進黨副總統提名人選一事，事實上也未有此規劃，副手人選的決定，依照過去往例都會落在11月左右，不會現在就開始佈局。

蕭美琴過去擔任立法委員，但在民進黨11寇事件中被圍剿，最終擠不進初選；到了2010年獲徵召，投入花蓮縣立委補選，僅小輸國民黨對手6000票，之後於不分區擁有一席仍持續耕耘花蓮，最後於2016年勝選花蓮地方立委。不過，蕭美琴在2020年大選時，輸給前縣長傅崑萁，隨後獲總統蔡英文委任為國家安全會議諮詢委員，同年6月被任命為中華民國駐美國代表。

《紐約時報》近日曾報導指出，蕭美琴嚴格來說並非大使，卻是當今華盛頓最有影響力外國大使之一，除了幾乎每天與拜登政府高階官員通話，與國會兩黨領袖也有聯繫。