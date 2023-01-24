蕭美琴被點名「台灣第二位女總統」　前路透記者：有堅毅不服輸表情

▲駐美代表蕭美琴近日接受美聯社專訪。（圖／美聯社）



記者陶本和／台北報導

《紐約時報》日前報導我駐美代表蕭美琴雖然沒有正式頭銜，卻是華盛頓最有影響力外國「大使」之一。對此，前路透社記者喬伊斯（Joyce）24日透過臉書專頁「孟買春秋」表示，蕭美琴有一種堅毅不服輸的表情，期待有朝一日，台灣的第二位女總統。

蕭美琴過去擔任立法委員，但在民進黨11寇事件中被圍剿，最終擠不進初選；到了2010年獲徵召，投入花蓮縣立委補選，僅小輸國民黨對手6000票，之後於不分區擁有一席仍持續耕耘花蓮，最後於2016年勝選花蓮地方立委。不過，蕭美琴在2020年大選時，輸給前縣長傅崑萁，隨後獲總統蔡英文委任為國家安全會議諮詢委員，同年6月被任命為中華民國駐美國代表。

對於蕭美琴，《紐約時報》指出，蕭美琴嚴格來說並非大使，卻是當今華盛頓最有影響力外國大使之一，除了幾乎每天與拜登政府高階官員通話，與國會兩黨領袖也有聯繫。

對此，前路透社記者喬伊斯（Joyce）24日透過臉書專頁「孟買春秋」表示，蕭美琴有一種堅毅不服輸的表情，期待有朝一日，台灣的第二位女總統。

在孟買春秋的貼文下，吸引數百則網友留言，有人說「她跟陳建仁前副總統都有種超脫政治人物的氣質，一種軟實力慢慢感染。疑問的是，台灣人民水準到現在可以接受這種政治人物嗎？」、「首位原住民總統，蠻值得期待的」、「若2024先跟賴清德搭配，讓小英團隊能整合歸隊，不失是個好選擇」、「有總統的氣質」等。