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過年闔家團圓看東森購物台抽大獎　走春到「全家」買鋅C望+毛骨力

▲東森購物「鋅C望」在全家便利商店熱賣中，每盒3包，每包3公克含有維生素C和鋅兩大營養素，每盒售價128元。

消費中心／台北報導

今天大年初三開始，將有一波冷氣團南下，可能挑戰入冬以來新低紀錄。中醫認為「冬不藏精，春必病溫」， 在天寒之時若能提供人體富含蛋白質、維生素和易於消化的食材，就能促進新陳代謝，進而提高人體的免疫功能。而面對新冠疫情逐步走向流感化、輕症化，從體內提升保護力是非常重要的一環，建議可適量補充關鍵營養素，如幫助降低染疫風險的「維生素C」、縮短兒童染疫病程的「鋅」等。

東森購物和台灣生技龍頭大江生醫聯手推出「鋅C望」，一包3公克的鋅含量相當於6.5顆生蠔，維生素C含量相當於4.3顆檸檬，滿足一天所需能量，有助調節生理機能。當中還添加2019瑞士日內瓦國際發明展獲得銅牌獎的紫花香茅萃取物，每包售價128元，只要掃碼包裝盒內「東森在全家･揪你參一咖 ･掃碼送好禮」小卡上的QRcode ，並留下資料，即可獲得「全家」35元購物金，更加碼買就送128枚東森幣、月月抽iPhone 14等超值優惠活動，貼心回饋給東森及「全家」的消費會員。

大江生醫指出，根據美國國衛院與哈佛醫學院的新冠指引及各大期刊和專家學者累積約有180篇論文皆提到維生素C加鋅可以強化免疫系統，因此做為產品配方著手研發，另加上經實驗有助肺細胞復原的紫花香茅作為營養補充，在疫情猖獗之下，東森購物「鋅C望」相信是能夠提升身體防禦力的保健產品。

現代人生活壓力大，經常外食，營養素攝取不足，連帶影響抵抗力。衛生福利部建議每人每天基本攝取維生素C劑量為100毫克，維生素C可抗氧化、抗發炎，進而提升體內免疫力，預防上吸呼道疾病。「鋅」亦是維持人體健康不可少的礦物質，根據國健署建議，男性每日需攝取15毫克，女性每日12毫克，醫師表示，鋅補充劑或含片常用於治療感冒或呼吸系統疾病，有研究發現，兒童上呼吸道感染時，補充足量鋅可縮短病程、減少病毒數。

▲過年闔家團圓看東森購物台抽大獎走春到「全家」買鋅C望+毛骨力。（圖／東森購物提供）
▲喵星人拜年，過年期間發紅包時，也不要忘記寵愛寶貝自家的毛小孩，給毛小孩送上一份筋骨保養的「健康包」--東森寵物「毛骨力」，現正在全台全家便利商店熱賣中。

年節氣氛濃厚，大家紛紛出門拜年走春，也不免帶著毛小孩一塊出門，在為家人朋友選購新年賀禮，發紅包時，也不要忘記寵愛寶貝自家的毛小孩，給自己的毛小孩送上一份筋骨保養的「健康包」。東森寵物「毛骨力」自去年2月上市以來已熱銷2萬組，是目前市面上人氣最高的熱門寵物保健食品，現在到全家便利商店也能買到，「毛骨力」是東森寵物攜手龜鹿保健專家華陀扶元堂合作的第一個行動營養複方保健品，以獨家加乘配方鞏固關節健康，更以龜鹿漢方基底做為補充關鍵營養，維持活動力，並添加二型膠原蛋白、軟骨素、葡萄糖胺以及綠貽貝抑制發炎反應、減緩疼痛，從源頭調理，溫和食補，提升毛孩行動力、強健骨骼肌力、緩解關節退化。


▲藝人胡嘉愛正為愛犬Tomo選購東森寵物「毛骨力」。

而在飼主購買保健品時最注重的「適口性」部分，東森寵物經過200多位飼主實測後，有9成以上的滿意度，「毛骨力」更榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品獎」肯定，在東森和臺大產學技術合作之下，更讓飼主放心給毛小孩食用。東森寵物「毛骨力」在全家便利商店熱賣中，每盒7包，售價299元 ，只要掃碼包裝盒內「東森在全家･揪你參一咖 ･掃碼送好禮」小卡上的QRcode，並留下資料，即可獲得「全家」35元購物金，更加碼買就送299枚東森幣、月月抽iPhone 14等超值優惠活動，貼心回饋給東森及「全家」的消費會員。

▲過年闔家團圓看東森購物台抽大獎走春到「全家」買鋅C望+毛骨力。（圖／東森購物提供）

▲過年期間，東森購物電視通路推出「開運迎財神，天天抽萬元好禮」，凡於1/20~1/29在電視通路消費任一件商品，就有機會抽日本、歐美雙人來回機票、iPhone 14手機及20張老爺酒店住宿券等大獎。

農曆春節10天連假期間，東森購物電視通路同步推出「開運迎財神，天天抽萬元好禮」，1/20(小年夜)-1/29(初八)新春活動期間內，在電視通路消費任一件商品，即有機會參加開運迎財神天天開獎活動，1/23(初二)到1/27(初六)以及1/30(初九)，每天晚上17:50於東森購物47台準時開獎，每天將抽出5名送出市價的PLAYBOY七件式寢具組及1名大獎幸運得主，超值大獎1/23(初二)首先將抽出一名獨得老爺酒店住宿券10張，1/24(初三)送iPhone 14手機，1/25(初四)抽老爺酒店住宿券20張，1/26(初五)、1/27(初六)及及1/30(初九)則將送出日本、美洲及歐洲雙人來回機票，開獎現場還將callout給大獎幸運得主，只要回答通關密語，將再加碼送1688元大紅包。

東森購物電視通路1/1-1/31也同步推出「玩轉好手氣，9元東森幣拚機票」，活動期間內，在電視通路消費滿1,999元，即可用9枚東森幣加購線上轉轉樂乙次，立即轉立即開獎，將送出日本東京來回機票100張、iPhone14智慧手機及dyson等總價值超過4百萬元的好禮，張張有獎，買愈多帶回獎項愈多。

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