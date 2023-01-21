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2022最紅廖老大！現在專注做這件事　爆紅歷程一次看

▲▼廖老大。（合成圖／記者許權毅、劉維榛攝）

▲2022年網路紅人之一廖老大，飲料店生意大起大落。（合成圖／記者許權毅、劉維榛攝）

記者許權毅／台中報導

賽車教父廖老大可謂是2022年網路代表性人物之一，自農曆年節在社群平台抖音上與中國網紅槓上，事情逐漸發酵後，廖老大在2月11日成立臉書粉絲專頁，聲量在以8.59秒成功破了0到400公尺紀錄後來到最高點。但之後歷經多起爭議、飲料店風波，廖老大在去年9月21日晚間突然宣布退出網路，也讓其奇幻旅程在222天劃下句點。廖老大官方發言人曾指出，廖老大現在專心顧好車隊比賽，對於善心公益事也從不停歇，飲料店生意也持續改善精進中。

《ETtoday》整理廖老大爆紅過程，到轉戰網路直播「金句連連」吸引一片死忠粉絲，甚至因強烈風格引起的許多風波、飲料店爭議等等。

▲廖老大花費500萬打造「打龜號」。（圖／記者劉維榛攝）

●槓上「杰尼龜」打龜號破紀錄　風光成台灣英雄

中國抖音網紅杰爺自稱是資深奧迪職業玩家，擁有325萬粉絲，一句「台灣的車都不快？」掀起討論。廖老大隔空約戰，要與對方來一場0到400直線加速賽，讓不少台灣車友、粉絲紛紛力挺，最終廖老大以8.59秒衝上車涯排行第一，立刻在台灣掀起一波「挺廖老大派」。

▲廖老大時常在直播上分享人生觀，觀看人數常常破萬。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）

●轉戰「上萬大台直播主」　金句連發起爭議

本身在網路就擁有高人氣的廖老大，轉而進行直播，常常金句連噴，並且分享人生價值觀，每次開直播都有上萬粉絲觀看，是直播界所稱的「萬人大台」，但也開始出現部分網友不支持廖老大言論，廖老大也與館長、台中市府勞工局、惠明盲校甚至是飲料店的自家加盟主發生糾紛，讓網友轉而變成「反廖老大派」，也逐漸影響到飲料事業。

▲廖老大飲料店旗艦店在去年7月10日風光開幕。（圖／記者許權毅攝）

●飲料版圖多點齊發　品質備受考驗

抓住商機的廖老大把目光放到飲料店，以36萬低價加盟金，吸引不少有「老闆夢」的民眾加入圓夢列車，全盛時期全台有上百間加盟店，另還有許多已培訓、待找店面的加盟主。孰料，許多加盟店開幕不到半年就陸續傳出歇業、頂讓，有民眾認為飲品品質不佳，品管也不穩定，也有觀點認為飲料店風格俗氣。

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