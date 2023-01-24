搞大女友肚害墮胎　男「偷拍私照外流」瞎扯：她同意的

▲女子主張與大11歲阿董原為男女朋友，卻遭偷拍甚至被廣傳給其他網友。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

花花(化名)主張，她與大她11歲的阿董本來是男女朋友，沒想到阿董竟趁她精神倦怠而沒注意到時，偷偷持手機拍攝她的裸照及下體照，事後更將偷拍的照片連同她的大頭照截圖用TWITTER傳給其他網友。她查看阿董的通訊紀錄時，才發現照片外流，氣壞報警處理，並向阿董求償精神撫慰金30萬元。

對此，阿董則辯稱，拍攝當時花花還配合擺拍，且當下她並未追究拍攝照片的責任，還反過來拍攝自己的裸照，足以證明拍攝是經過花花的同意，花花事後提告，是分手挾怨報復，且自己只有將裸照傳給一名網友，並沒有散布出去，裸照也沒有拍到臉，先前2人也已達成調解，認為花花求償金額過高。

但法院調查發現，調解書內容為，阿董同意給付花花墮胎費、身體調養費及其他一切費用，合計4萬6千元，於調解成立當場現金一次付清，並沒有提到偷拍事件，且阿董也拿不出來花花有同意拍攝的證據。

刑事部分，阿董被依照散布竊錄他人身體隱私部位罪，判處拘役50日，得易科罰金確定；民事部分，台北簡易庭審酌各項情況後，認為30萬元的金額尚屬過高，最後判阿董應賠償花花5萬元，仍可上訴。