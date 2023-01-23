少女會網友竟遭性侵　她「忍一下就過去」但聽到這句就崩潰了

▲少女在車上遭性侵，聽到同車友人一句話，當場淚崩。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市少女小曼（化名），2019年剛滿17歲時，應網友邀請到宜蘭歡唱，卻被黃姓男子在車上性侵。少女呼救無門，想說「忍一下就過去」，但在返回新北的途中，聽到同車友人提到「一夜情」，竟當場崩潰，淚訴遭性侵過程。最高法院審理後，將黃男判刑4年定讞

判決指出，黃男2017年11月到2019年11月間入伍服役，他在2019年中，透過推特認識小曼，雙方相約當年8月初到宜蘭市區內某KTV歡唱，現場還有多名男女友人同聚。唱沒多久，黃男就起身說要外出購買食品，眾人推小曼陪同他去。

黃男與小曼坐上車後，黃男就開始對小曼毛手毛腳，車子逐漸開到偏僻處，黃男停車後竟翻身壓著坐在副駕駛座的小曼，不顧小曼抗拒，強行脫褲性侵得逞。黃男不到5分鐘完事後，取出衛生紙要小曼自行擦乾淨，而後2人開車到速食店購買餐點，返回KTV。

小曼一夥人歡唱後，在返回新北市的車子上，突然有人提到「一夜情」的話題，小曼就突然說「是說剛剛嗎？」，車上一夥人全都嚇到，一片靜默。眾人開始關心她發生什麼事情，小曼開始崩潰流淚，訴過過程，她哭著說自己一直說不要，但男生硬上，小曼心想「忍一下就過了」，但當下很害怕，因為發生的地方很偏僻，她會擔心…小曼回到新北市住處後，就在家長陪伴下，報警處理。黃男遭檢方提起公訴。

法院審理時，黃男否認犯案，辯稱雙方當時在車上聊一些生活上的事情，最後僅有擁抱，並未發生關係。但法院根據其他證人的供詞，認定黃男確實性侵。一二審法院均將判刑4年，全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。