台南吃網美冰店！她嫌男友停車慢「當街扭打」最後都沒吃到冰

▲一對想吃冰的情侶在街上大打出手，最後誰都沒有吃到冰。（圖／翻攝台南大小事）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一對情侶跟友人到台南，打算到安平運河旁知名的網美冰店用餐。由於過年期間停車位一位難求，女子疑似嫌棄男友停車太慢，雙方因此爆發口角，並在街上大打出手，全程都被網友目擊。對此，警方獲報後到場平息糾紛，雙方互不提告。

有網友在臉書社團「台南大小事」PO出3段影片表示，23日、大年初二下午目擊一對情侶在路邊扭打，感嘆「只是為了想吃碗冰而已，為何男生要打女生」。影片顯示，男女兩人在路邊互相咆哮、扭打，一名男性友人則夾在中間，試圖化解雙方的怒火。

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期間，男子氣得直接上車關門，女方則撿起掉落的物品，並拿寶特瓶砸車，讓男子再次氣得下車與女方爆發肢體衝突。直到多名員警獲報到場，才將雙方隔開，暫時冷靜下來。

▲▼女子拿寶特瓶砸車。（圖／翻攝台南大小事）



據悉，該區有許多知名美食，本來就有大批人潮，加上過年遊客增多，讓停車位更難找。此外，該冰店本來排隊人潮就長，女方在車上抱怨男友停車太慢，雙方才會爆發口角。

網友看完紛紛留言，「浪費警力」、「男生都上車了還硬要砸車」、「吃冰也能吵架，可憐」、「平常日在地人就很難停了何況假日」、「男：寶貝，你先等一下我去找位子停一下。女：你他X給我說清楚魏子婷是誰？」、「來台南不騎機車玩，整個是自找麻煩」、「駕駛最討厭就是副駕在那碎碎念，不會開車就算了還意見一堆」、「想吃南泉，男女憑拳」。