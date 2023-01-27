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演藝圈有誰超凍齡？　鄉民點名「1男1女」喊猛：是自然的那種

▲▼蘇慧倫保養品代言活動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇慧倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多藝人、明星保養得好，完全看不出真實年齡。就有網友發文拋問，提到凍齡的男神、女神，大家會想到誰呢？貼文曝光後，也引發底下網友熱議，其中林志穎、蘇慧倫等人都不斷被點名。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「大家心目中的凍齡男神／女神是誰」為題發文，提到某些明星雖被說童顏、凍齡，但若沒有修圖就會大現形，連醫美的痕跡也很明顯。

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原PO接續著說，提到台灣的凍齡男神，很多人都會想到香蕉哥哥，不過拉到國外來看，他還會想到李敏鎬和張娜拉。針對此話題，他也好奇拋問，大家心目中的凍齡男神、女神是誰呢？

▲▼林志穎、林心如、侯佩岑代言燕窩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林志穎。（圖／記者屠惠剛攝）

貼文一出，被最多網友點名的女星就是蘇慧倫，「蘇慧倫真的美」、「蘇慧倫，另外想推個香港的陳慧琳」、「蘇慧倫比較猛，生過還那樣」、「第一個想到的也是蘇慧倫，之前看她的新聞，完全看不出來50歲了，而且是自然的那種」。男星方面，不少網友則直喊林志穎，「林志穎吧」、「林志穎除了保養，天生就是娃娃臉」。

此外，還有些網友回應，「六月，有生過還凍齡的，那是真的強爆」、「李佳穎」、「鍾漢良」、「施易男超凍齡」、「李敏鎬真的從以前到現在都沒什麼變，頂多就是變成熟」、「林依晨」、「林志玲是真的X，不是娃娃臉還能凍齡」、「一定推那個男人，香蕉哥哥」、「張娜拉真的很強」、「李維維」、「近距離看過不少女星，楊謹華皮膚好到很誇張」。

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