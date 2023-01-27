觀察台人　他納悶「看不出才2x歲」目測大超齡！1關鍵吸熱議

▲原PO覺得「現在20幾歲一堆操老臉」，引發話題。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「是因為網路太發達，發育時期都沒睡覺嗎？」有網友日前發文表示，他覺得現在很多20幾歲的學生，或剛出社會的年輕人都沒有該年齡的樣子，反而看起來很成熟，甚至有些是「操老（台語：臭老，老相、老態之意）」，便發起閒聊「只有我覺得現在20幾歲一堆操老臉嗎？」引發話題。

這位網友在PTT的WomenTalk板上表示，「有沒有人發現，現在20幾歲學生或剛出社會年輕人，蠻多看起來都沒有剛出社會、該有年紀的毛頭年輕感？」認為不少台人明明很年輕，看上去反而很成熟，有些甚至感覺比實際年齡還老。

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原PO於是猜想，是不是網路發達的關係，年輕人發育時期都沒睡覺，所以才會看起來沒那麼嫩？「有沒有人也這樣覺得？還是只有我覺得？」也在留言處說，他有這種感覺並不侷限是女生，「很多男生也是，外表成熟10歲。」就有網友也說，「提早透過網路接觸成人世界，本來就是提早操老」、「從小吃化工食品速食。」

不過，很多人反而納悶，「我沒被長輩認錯過年紀，倒是很多平輩覺得我長得很幼」、「真的嗎？我一看都覺得超幼」、「我看到的都很年輕欸！要說的話，南部會比較顯老啦！因為太陽大，受紫外線影響，皮膚比較容易老化」、「18歲像25歲，40歲還是像25，你放心」、「妝容跟穿著，等到30，反向回春淡妝、妹子穿搭。」

其中，還有一票網友熱議1關鍵，「化妝，加上早熟」、「現在會保養、化妝的年齡不斷下降啊！科技老化也快」、「現在不少會化妝的啊」、「一堆高中大學女生化得跟30歲一樣，真心不懂= =」、「一堆國高中就開始化妝的，小妹子皮膚都超好的，根本不用化妝，趕著流行吧？」