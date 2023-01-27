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事業卡卡！快檢查6處居家風水　前陽台太髒影響全家運勢

記者黃翊婷／綜合報導

老是覺得工作卡卡不順利？除了檢討自身的工作效率以及能力之外，也可以試試檢查一下家中6處風水，包含反弓煞、穿堂煞、大門狹小、前陽台雜亂、客廳窄小、橫梁壓頂，或許就能反轉運勢，帶來好運！

上班族,工作,加班,壓力,社畜（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲工作不順利可能是住家風水出了問題。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關。）

旺好運分享住家風水6處關鍵問題，有可能是造成民眾事業受阻的原因，詳細如下：

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1、反弓煞

若住宅正對著道路的彎曲處，在反弓形的彎路處即犯了「反弓煞」，這樣的風水煞會讓住在房子內的人易有破財、生病、事業受阻等問題產生。

2、穿堂煞

住家內的前門與後門貫通，成一條直線，氣流可穿堂而過的「穿堂煞」， 在風水中對於財運、事業運極為不利，財氣難以積聚。

3、大門狹小

家中大門是出入吸納之所，若過於窄小，事業運勢無法順暢，難以發揮所長，建議將出入口的門改大，並時刻保持光線明亮。

4、前陽台雜亂

前陽台與全家人運勢、發展有關，若陽台髒亂、堆滿雜物，都會影響到事業發展、運勢受挫，一定要保持乾淨、明亮通風。

5、客廳窄小

客廳是聚會和會客之處，與人際、事業運相關，若客廳空間過於狹窄，表示工作容易出現麻煩，在主管或領導位置的人也會不穩，或是受到挑戰。

6、橫梁壓頂

橫梁壓頂會導致壓迫與緊張感，因此非常不建議把書桌、沙發、床的位置擺在橫梁下方，本身的運氣、事業運都會被壓制，難以伸張。

● 本文獲得旺好運授權。

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