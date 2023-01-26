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一家4口遊台東「試吃11顆釋迦」…要衛生紙擦嘴後走人！果農傻眼

▲▼一家4口遊台東「試吃11顆釋迦」…要衛生紙擦嘴後走人！果農傻眼。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲果農過年期間擺攤賣釋迦，還開放試吃刺激買氣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東盛產鳳梨釋迦，但2022年7月遭大陸暫停輸入，外銷通路受阻，衝擊5800公頃釋迦產業，且今年大環境不佳，儘管縣府努力行銷，但買氣仍不若以往，年節期間果農只好自行擺攤，以每斤30至70元不等的價格賠本銷售。不料有一家4口一連在攤位上試吃了11顆熟果，飽餐後只向果農要了衛生紙擦嘴，隨後一顆不買、轉身走人，讓農民當場傻眼。

農民陳保安表示，目前鳳梨釋迦視賣相、大小等因素，價格落在每斤30至70元，已經等於是賠本銷售，如果客人購買數量多，還能再算便宜些；陳保安說，鳳梨釋迦種植費工費時，且近年成本都漲價，外銷通路也受阻，年節期間出來擺攤賠本賣，只求辛苦種出的釋迦不要爛掉。

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為了刺激顧客購買意願，陳保安還大方開放遊客現場試吃，日前有一家4口到攤位上一連吃了11顆釋迦，當時陳保安還心想，客人吃多可能就會買多，心中還有些期待，不料對方飽餐後只向他要了張衛生紙擦擦嘴，隨後拍拍屁股走人，當下陳保安當場愣在原地。

陳保安坦言，遇到這樣的客人，心情難免會有些低落，因為自己還有很多釋迦還沒賣出去，不過事後換個角度思考，覺得應該是自己種的釋迦很好吃，客人才會一直吃、一連吃了11顆。陳保安還表示，只要遊客來試吃，他們絕對歡迎。

有遊客覺得，試吃後覺得釋迦很甘甜、很Q彈，價格也便宜；對於那一家4口，遊客則認為，「試吃那麼多實在要多少購買一些。」

▼果農說現在釋迦幾乎是賠本賣，只求辛苦種植的果實不要爛掉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼一家4口遊台東「試吃11顆釋迦」…要衛生紙擦嘴後走人！果農傻眼。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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