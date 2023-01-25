海象不佳！台東往綠島蘭嶼5船班取消　明加開疏運籲提前返台

▲台東富岡港。（資料照片／記者楊漢聲翻攝）

生活中心／綜合報導

交通部航港局今（25日）稍早發布春節連假東部航線疏運情形，截至中午12點，台東富岡前往蘭嶼及綠島的航班，共5航班因海象不佳取消。航港局指出，因應停航及假期接近尾聲，明1/26將協調業者加開航班。航港局也提醒，周末海象不佳，船班可能停航，請旅客視自身需要評估或調整行程提早返回。

【航港局停航訊息】

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今日(1/25）截至中午12點，春節連假東部航線疏運情形如下：

1.富岡-綠島航線：原訂4航班，海象不佳取消。

2.富岡-蘭嶼航線：原訂1航班，海象不佳取消。

3.因應近日1/24、1/25停航且假期將至尾聲，1/26旅客疏運作業應處如下，航港局將持續關注訂位情形並視需要協調業者加開航班：

（1）富岡-蘭嶼航線：經協調金星8號將加開2航班，當日合計4航班，連同1/27共計6航班，評估尚敷需求。

（2）富岡-綠島航線：訂位率皆未超過8成。

（3）查1/28及1/29海象不佳、船班可能停航，航港局已請業者事先提醒綠島及蘭嶼旅客視自身需求評估是否調整行程並提早返回；1/26富岡-蘭嶼航線已加開2航班，請民眾多加利用，以順利返鄉及準備返回工作崗位。