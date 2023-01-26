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鹿耳門天后宮跋四季國運籤　癸卯兔年之四時流年中上籤

▲台南市安南區鹿耳門天后宮，每年農曆大年初五上午吉時跋出『四季公籤』，預測國家、社會今年四季時序之運轉時勢，今年整體而言所示之四季籤屬中上籤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區鹿耳門天后宮，每年農曆大年初五上午吉時跋出『四季公籤』，預測國家、社會今年四季時序之運轉時勢，今年整體而言所示之四季籤屬中上籤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區鹿耳門天后宮，主祀「開基鹿耳門媽－衛天保國國聖母」，於每年農曆大年初五上午吉時跋出『四季公籤』，預測國家、社會今年四季時序之運轉時勢，以供行事參考，今年跋籤用時約30分鐘，整體而言所示之四季籤屬中上籤。

▲台南市安南區鹿耳門天后宮，每年農曆大年初五上午吉時跋出『四季公籤』，預測國家、社會今年四季時序之運轉時勢，今年整體而言所示之四季籤屬中上籤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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鹿耳門天后宮自1993年文化季舉辦起，即於每年農曆大年初五開工之日，舉辦「跋四季籤」民俗活動。26日仍是春節連續假期之一，吸引許多關心今年運勢的信眾到場，殷殷關注跋籤現場，由南智捷汽車總經理馬忠榮、全球安聯科技董事長張土火、遠東百貨經理許俊明、國立台南大學國語文學系教授林登順等4位，分別擔任春、夏、秋、冬四季跋籤司禮官。

▲台南市安南區鹿耳門天后宮，每年農曆大年初五上午吉時跋出『四季公籤』，預測國家、社會今年四季時序之運轉時勢，今年整體而言所示之四季籤屬中上籤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

上午10時正，向開基鹿耳門媽行上香禮後、開籤筒，依春、夏、秋、冬四季時序分別跋籤，眾禮官虔心默禱，旁觀民眾無不屏氣凝神等待，凡丟得「聖桮」，則民眾歡喜拍手鼓掌，由於須連續跋得3次「聖桮」方得定籤，故遇連跋數支未能定籤時，眾人便共同默禱期望快快定籤。起手春籤第8支定籤，餘依序為第22、11、39支。今年鹿耳門天后宮跋出之「四季籤」，開基鹿耳門媽欽定籤詩內容如下：

春 ─ 乙卯第八籤，屬水利在冬天宜其西方；薛仁貴回家：「禾稻看看結成完，此事必定兩相全；回到家中寬心座，妻兒鼓舞樂團圓。」

夏 ─ 丁未第二十二籤，屬水利在冬天宜其北方；文王為姜太公拖車：「太公家業八十成，月出光輝四海明；命內自然逢大吉，茅屋中間百事亨。」

秋 ─ 乙酉第十一籤，屬水利在冬天宜其北方；韓文公過秦嶺湘子掃霜雪：「靈鷄漸漸見分明，凡是且看子丑寅；雲開月出照天下，郎君即便見太平。」

冬 ─ 庚辰第三十九籤：屬金利在秋天宜其西方，楊文廣被困柳州城：「意中若問神仙路，勸爾且退望高樓；寬心且守寬心坐，必然遇得貴人扶。」

▲台南市安南區鹿耳門天后宮，每年農曆大年初五上午吉時跋出『四季公籤』，預測國家、社會今年四季時序之運轉時勢，今年整體而言所示之四季籤屬中上籤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

每當定籤完畢，即有熱情民眾就地解籤或取回作為行事參考；整理而言，今年鹿耳門天后宮跋出之四季籤屬中上籤。春有佳運、結果當成，可全力把握適當衝刺；夏則延續佳運持續努力；秋則需付出努力，才能讓獲得好的收成；冬則宜保守行事、蓄積能量。跋得之公籤，信或不信，自在人心，雖說庶民行事之參考，亦可為當政者斟酌。

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