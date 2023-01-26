2022年78件全台槍擊案釀46傷12死 查禁操作槍黑槍來源竟變這

▲行刑式開槍槍殺前東家4人的李鴻淵落網被起獲大批槍械。（圖／民眾提供翻攝）

記者張君豪／台北報導

近年來台灣黑槍氾濫，歹徒持槍犯罪情況越來越頻繁，大至重大治安事件，小到屁孩鬥毆談判，近年社會治安事常見槍持槍示威、甚至傷人情事；槍枝氾濫程度意味著台灣民眾人身安全受嚴重侵害，不少網友喟嘆自嘲「台灣只剩我沒槍」但台灣對於槍枝向來採取嚴格管制，進口販賣、持有改造槍枝均有嚴厲罰則，但為何槍擊案及持槍衝突治安事件越演越烈，並儼然以改造槍枝為犯罪主流，警界根據近年槍擊案發生數據、及查扣槍枝案件種類，已有初步答案。

根據刑事局偵查科刑案紀錄資料：2022年1-11月全台共發生78件槍擊案，截至統計當月底破案件數75件，上述槍擊案件總計造成46位民眾受傷，12人命喪槍下，當中最令人震驚的，就是去年7月14日南投縣草屯鎮康建生技公司遭離職員工持改造手槍闖入，脅持負責人賴敏男及親弟、女兒、2名員工行刑式開槍，近距離射擊造成4死1重傷慘劇。

專案小組式後逮捕槍手李鴻淵，當場查扣包含JP915、JP93及中國TT30型黑星改造手槍，子彈上百發；熟稔槍枝的警方外勤人員指出：JP品牌操作槍堪稱台灣制鋼構槍械的製造能力巔峰；該系列操作槍全鋼構、拆卸維修簡單，並與真槍持吋符合，滑套預留撞針孔、內部結構強壯穩定。雖然生產業者稱稱是供玩家把玩收藏的玩具槍，但改裝容易性能強大，堪稱是台灣改槍界的經典作品，所幸內政部緊急修改槍砲彈藥刀械管制條例，把操作槍納管並杜絕販售。

但另一警訊則在於：李男持有的TT33改造手槍台灣並無道具槍、模擬槍販售，警方查扣該槍發現這把黑星手槍本體是不折不扣的空氣槍，警方鑑識卻發現、該進口玩具槍遭歹徒改造成火藥擊發手槍！而這類氣槍改造成火藥擊發槍枝的手法，在近年台灣警方查禁操作槍後，本應屬於空氣動能的玩具槍枝，涉入刑案卻有越來越多的趨勢。

警界發現近3年來，查扣涉案槍枝中、改造槍比例逐漸提升，且部分涉案改造手槍甚至是火力強大的衝鋒槍，在台灣廠商並無製造生產道具槍、模擬槍的產品狀況下；警方研判有可能是歹徒藉由玩具槍進行改造，警方發現從查禁操作槍後，標榜全鋼構、全金屬材質、仿真槍採吋生產的玩具空氣槍有越來越多的情況；警方合理懷疑氣槍界有不肖業者涉入改造槍枝領域，或者黑幫成員發現從玩具槍尋改造操作槍的可行方案，而且情況日益嚴重。