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結婚十年叫不出媽！媳生日見婆婆「1舉動」爆感動：真的把我當家人

▲▼婆婆,婆媳,媳婦,吵架,糾紛,家庭,母女,。（圖／CFP）

▲婆婆很疼原PO。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「我婆婆是老天送給我的新媽！」一名女網友發文表示，他們夫妻倆雖然住在婆家隔壁，但婆婆大多不會來打擾，只有三節會稍微聯繫。前陣子，娘家和她斷絕關係，結果婆婆1舉動就讓她覺得特別暖心，「當下真的很感動！」

女網友在臉書社團「匿名2公社」上貼文，提到她和老公結婚十年，但因為一直改不了口，所以未曾叫婆婆一聲「媽」。夫妻倆就住在婆家隔壁，不過公婆大多不會來打擾，只有三節會稍微聯繫，而每逢春節，公婆除了包紅包給小孩，也會各包一包給她。

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原PO接續著說，婆婆知道她喜歡吃油飯，所以過年還會特地煮一鍋給她，每次見面也會帶她喜歡吃的水果。雖然婆媳倆不太常見面，但婆婆每次見到她，都會誇她把小孩教得好，讓她很開心，也覺得對方真的很疼她。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

原PO透露，前陣子娘家和她斷絕關係，不知婆婆是不是因為有耳聞，所以特地跑去問先生「我生日到底什麼時候？」而生日當天，婆婆馬上送來一個大紅包，並說「不多，但是一點心意，祝你生日快樂、健健康康，這是我們自己家人才會有的！」

聞言，原PO相當感動也覺得不太好意思收，畢竟她這十年都沒叫過婆婆「媽」，但與此同時，她也真切感受到對方真的把她當自家人，最後也將紅包收下來。經過這天，她更覺得婆婆是老天送給她的新媽，「今年過年我會努力改口看看的！」

貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「你婆婆很會喔」、「叫不出口可能是個性關係，我覺得不是什麼大問題，你對婆婆的愛，婆婆會感覺到的」、「遇到一個好婆婆可是不容易的」、「好好喔～我都感動了」、「有洋蔥」、「你很幸運有一位天使婆婆，看得出來長輩是尊重你，不想給你壓力」、「我也想要有這樣的婆婆」。

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