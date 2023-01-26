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來聽農夫唱歌！　10縣市40位農民錄製「農業賀歲MV」

▲全台10縣市40名農夫大集合，錄製農業賀歲MV。（圖／有朝一日‧西螺小農提供）

▲全台10縣市40名農夫大集合，錄製農業賀歲MV。（圖／有朝一日‧西螺小農提供）

記者楊惠琪／台北報導

農夫唱歌給你聽！由農業文創粉專「有朝一日‧西螺小農」發起的史上最大企劃，邀集全台10個縣市、40位青農一起拍攝「歡喜ㄟ做田人」農民賀歲MV，平日在田間揮汗工作的農人，化身素人歌手，唱出對台灣農業的熱愛與希望，並傳達農人樂天辛勤的樣貌。

原本在台中市從事文創與設計工作的吳佩儒，9年前嫁給雲林農夫，徹底融入農村生活，也愛上農業，但不想從拿筆變拿鋤頭，滿腦子創意的她，以自己擅長的文創與設計專業，設立粉專、成立公司，與農民合作開發在地文創商品、幫農友行銷農產品，成功打響雲林在地品牌。

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吳佩儒所設立的粉專「有朝一日‧西螺小農」，去年底推出全台第一本以農夫猛男為主題的年曆「2023猛農民曆」，成功引起話題，這次再挑戰困難企劃，邀集花蓮、宜蘭、新竹、新北、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄等10縣市、40位農民，一起製作「農民版的賀歲MV」，傳遞台灣農民精神，有遊覽車業者受企劃感動，免費出車載著10縣市的農民北上進錄音室錄音。

吳佩儒說，這次跨縣市、跨世代邀集40位年齡在20歲到50歲的農民，一同到錄音室錄製年度歌曲並拍攝記錄農家生活的賀歲ＭＶ，「歡喜ㄟ做田人」由她填詞、音樂人劉道文作曲，描繪農人辛勤工作、樂天開朗的工作與生活態度，希望這支農民版的賀歲MV，可以推廣台灣在地農業，號召多年輕生力軍加入。

▲全台10縣市40名農夫大集合，錄製農業賀歲MV。（圖／有朝一日‧西螺小農提供）

▲全台10縣市40名農夫大集合，錄製農業賀歲MV。（圖／有朝一日‧西螺小農提供）

▲農業賀歲MV。（影片／有朝一日‧西螺小農提供）

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