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全台農民大串連「拍攝農夫賀歲MV」　耶誕夜首辦線上音樂會

▲全台農民大串連，一起錄製年度農民之歌，拍攝賀歲MV。（圖／翻攝自Facebook／有朝一日．西螺小農）

▲全台農民大串連，一起錄製年度農民之歌，拍攝賀歲MV。（圖／翻攝自Facebook／有朝一日．西螺小農）

記者楊惠琪／台北報導

全台農民唱起來！農業文創粉專「有朝一日‧西螺小農」展開史上最大企劃，邀集全台10個縣市、40位青農一起拍攝「歡喜ㄟ做田人」農民賀歲MV，本周六（24日）平安夜還將舉辦首場線上音樂會，農民化身素人歌手，透過直播發表年度新曲並與網友互動，讓大家看到農夫的另一面。

「誰說農夫就是一定是汗流浹背、背著提藍在田裡採收」，雲林農村媳婦吳佩儒原本在台中市從事文創與設計工作，9年前嫁給雲林農夫，徹底融入農村生活，也愛上農業，但不想從拿筆變拿鋤頭，滿腦子創意的她，以自己擅長的文創與設計專業，設立粉專、成立公司，與農民合作開發在地文創商品、幫農友行銷農產品。

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「有朝一日‧西螺小農」日前推出全台第一本以農夫猛男為主題的年曆「2023猛農民曆」，成功引起話題，這次再挑戰困難企劃，邀集花蓮、宜蘭、新竹、新北、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄等40位農民，一起製作「農民版的賀歲MV」，傳遞台灣農民精神，有遊覽車業者受企劃感動，免費出車載著10縣市的農民北上進錄音室錄音。

吳佩儒說，台灣以農立國，但農業卻面臨從業人口老化與斷層的考驗，這幾年開始透過網路行銷、文創發想，「就想一股腦兒把農民推到民眾面前」，讓大家看到農民的多元形象，不一定是刻苦耐勞、揮汗如雨的樣貌，也可以背著吉他唱歌、練肌肉拍猛男年曆。

吳佩儒說，這次跨縣市、跨世代邀集40位年齡在20歲到50歲的農民，一同到錄音室錄製年度歌曲並拍攝記錄農家生活的賀歲ＭＶ，預計在農曆春節首播，24日晚上8點舉辦首場線上音樂會，將首度發表年度新曲「歡喜ㄟ做田人」，邀請民眾一起看看「愛唱歌的農夫們」。

▲有朝一日‧西螺小農每年都會錄製年度農民之歌。（影片／有朝一日．西螺小農提供）

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