特斯拉大陸價格創歷史新低！背後原因曝　馬斯克推文現端倪

▲大陸境內生產的特斯拉全車系全車系同步降價。（圖／翻攝特斯拉中國官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

Tesla（特斯拉）全系列車型在大陸創下歷史最低價格，引發車主不滿，日前四川就爆發激烈維權行動。陸媒指出，頻頻降價的背後，是特斯拉面臨需求減弱，訂單增速放緩。據乘聯會數據，特斯拉中國在2022年12月交付了5.58萬輛，較11月下降了44%。

據《澎湃新聞》報導，1月6日，特斯拉國產車型大幅降價，Model 3起售價22.99萬元（人民幣，下同），Model Y起售價25.99萬元，創下歷史最低價格，交付週期為1-4周。其中，降幅最大的一款車型為Model Y長續航版，降幅高達4.8萬元。

此次已經是特斯拉近兩個多月以來的第二次大幅降價。實際上，特斯拉在進入2022年第四季度以來，頻頻推出名目繁多的促銷活動變相降價，進入2023年，還推出了新年限時福利。

報導指出，特斯拉頻出優惠購車政策的背後，是需求減弱，訂單增速放緩。特斯拉在1月3日交出了一份「不及預期」的交付數據，2022年第四季度，全球生產超過43.97萬輛汽車，交付超過40.53萬輛汽車，創下交付新高，但仍稍低於華爾街此前所預期的42.9萬輛交付量。

據乘聯會數據，特斯拉中國在12月交付了5.58萬輛，較11月下降了44%。交付量不及預期，佐證了此前市場對於特斯拉最大的顧慮，即需求不足。華爾街分析師普遍已將特斯拉2023年的銷量預期從超200萬輛調低至180萬輛左右。

伯恩斯坦分析師Toni Sacconaghi認為，特斯拉只有兩條路可行，要麼降低其增長目標，並使其工廠產量低於產能運行；要麼維持甚至擴大在全球的降價促銷，進而對利潤率構成壓力。

值得注意的是，從特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）此前的表態可以推斷，特斯拉將會選擇降價這條路。當地時間2022年12月22日，馬斯克曾在Twitter Spaces上提到，要在不讓公司面臨風險的情況下實現最快的增長，即使不盈利，特斯拉也會在必要時降價以推動交付。

▲特斯拉在大陸大降價，舊車主爆激烈維權。（圖／翻攝自影片）

特斯拉的連番降價在大陸引發車主不滿，網友「不是鄭小康」爆料指出，降價消息一出，成都太古里就爆發了Tesla進入大陸以來最激烈的維權，「那個門店所有給用戶的周邊禮品、零食和水都被搶。一台純電動ATV小車 Cyberquad被毀壞。」

他透露，現場簽字的車主們的訴求是「10萬公里超充+100萬積分+ FSD（完全自動駕駛功能，選裝價6.4萬元）終身使用權+車輛延保2-4年」，總金額或達逾10萬元。

除了成都太古里，網上還流傳出多張車主維權的照片，暱稱「Jester 轟轟」就曝光了疑似特斯拉杭州蕭山體驗中心的「維權」畫面，顯示多人聚集店內高喊「退錢」。