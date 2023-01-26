年菜也能自己種！都市農耕正夯　北市「田園基地」認養人次破37萬

▲台北市田園城市。（圖／台北市政府工務局提供）

記者皮心瑀／台北報導

台北市田園城市截至111年底田園基地處已數達到755處、面積20萬8,443.3平方公尺、累積認養達到370,066人次，越來越多朋友加入都市農耕的行列，而在過年期間，也可運用田園基地或是自家陽台種出來的蔬果，烹調成屬於自己健康開運年菜。

公園處處長黃淑如表示，不同季節皆有適合種植的蔬果，運用可食植物不同生長特性，能夠搭配環境營造出可食地景，實踐田園景觀化與生態多樣性的理念，最重要的是，自己種植的蔬果健康又好吃，餘裕的收成還可以做公益。

黃淑如指出，公園處去年在中正區共同推動綠色生活圈，並與台北市客家事務委員會合作於「台北市客家文化主題公園」舉辦系列活動，結合生活圈夥伴、志工及中華民國自閉症總會-星兒工坊學員共同種芥菜、採收芥菜，又透過系列醃漬活動，讓民眾體驗客家傳統文化，並了解過年期間，具有「長壽」含意的新鮮芥菜除了可作長年菜雞湯外，透過醃漬方式也能製作成酸菜、福菜(覆菜)及梅干菜(鹹菜乾)等風味食材長期保存，也成為最佳年菜食材。

公園處園藝科科長郭蘭香表示適逢農曆新年，民眾可以利用自己種的白蘿蔔(菜頭)製成蘿蔔糕，取諧音有「好彩頭」之意，鳳梨與閩南語「旺來」同音，象徵「好運旺旺來」，還有還有，吃了代表會變「聰明」的蔥、能夠「長長久久」的韭菜、「花開富貴」的花椰菜，都可以輕鬆自己種植自己吃，若想知道怎麼輕鬆種菜，可上「田園銀行網路平臺」了解更多。