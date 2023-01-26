泰山零下22度急退票！　陸景區「人肉夾饃」：最誇張摸黑下黃山

記者任以芳／綜合報導

疫情過後，大陸今年春節國旅大噴發，出遊超過上億人次，旅客有如「人肉夾饃」，到處都是人貼人的景象。各大景區也出現「奇葩」事件，像是湖南省張家界發生旅客晚上九點「摸黑」下山，安徽省黃山出現排隊6小時長隊伍，山東省泰山出現零下22度，景區管委會立刻取消門票勸退遊客。

▲大陸2023春節出遊大噴發，張家界出現「摸黑」奇景 。（圖／翻攝 新京報我們視頻）

張家界天門山遊客24日「摸黑」排隊下山，堪稱大陸春節奇景。因為人潮實在太多，湖南張家界天門山下山索道，不少遊客晚上9點還在山上排隊，根本無法下山。

隔日，永定區文旅局工作人員證實真有此事，山上視線昏暗模糊，憂心發生意外，現場立刻氣動疏散。據悉，當晚未出現遊客滯留，全部安排下山。

▲大陸遊客前往黃山遊玩，下山排隊6小時 。（圖／翻攝 新京報我們視頻）

大陸今年各地降雪量大，氣溫偏低，舉例大陸五嶽之首，山東省泰山景區24日下午15時17分再次發布寒潮提示，「泰山山頂溫度達到零下22度，部分道路積雪積冰。」泰山景區也緊急疏散旅客，取消當天景區門票。

安徽省黃山風景區遊客也刷新疫情之前的記錄，根據業者24日統計數字，黃山當天達34385人，這是2018年以來春節假期單日接待量新高。

其中，景區24日到25日，夜間最低溫度達零下15度，大量遊客集中下山出現推擁堵現象，有遊客下山排了6個小時才到索道口，快樂賞雪差點變成「奪命」行程。

黃山風景區管委會發布消息，「25日景區門票預約數已滿，停止預約。據氣象部門預報，黃山景區25日至29日以晴好天氣為主。」

▲陸網友戲稱：兵馬俑好久沒見到這麼多人 。（圖／翻攝 網易）

春節期間，西安陝西兵馬俑遊客也是擠爆。網友稱，「現場人山人海，沒點勁還真看不到兵馬俑。」現場畫面顯示，都是人貼人、肉貼肉，兵馬俑根本看補件，只見遊客後腦勺。

據了解，秦始皇陵博物館 從1月24日到26日兵馬俑門票已售罄，創下疫情前售票速度最快紀錄。