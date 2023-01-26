　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

泰山零下22度急退票！　陸景區「人肉夾饃」：最誇張摸黑下黃山

記者任以芳／綜合報導 

疫情過後，大陸今年春節國旅大噴發，出遊超過上億人次，旅客有如「人肉夾饃」，到處都是人貼人的景象。各大景區也出現「奇葩」事件，像是湖南省張家界發生旅客晚上九點「摸黑」下山，安徽省黃山出現排隊6小時長隊伍，山東省泰山出現零下22度，景區管委會立刻取消門票勸退遊客。

▲▼大陸2023春節出遊，黃山、泰山、張家界、兵馬俑 。（圖／翻攝 新京報我們視頻）

▲大陸2023春節出遊大噴發，張家界出現「摸黑」奇景 。（圖／翻攝 新京報我們視頻）

張家界天門山遊客24日「摸黑」排隊下山，堪稱大陸春節奇景。因為人潮實在太多，湖南張家界天門山下山索道，不少遊客晚上9點還在山上排隊，根本無法下山。

隔日，永定區文旅局工作人員證實真有此事，山上視線昏暗模糊，憂心發生意外，現場立刻氣動疏散。據悉，當晚未出現遊客滯留，全部安排下山。

▲▼大陸2023春節出遊，黃山、泰山、張家界、兵馬俑 。（圖／翻攝 新京報我們視頻）

▲大陸遊客前往黃山遊玩，下山排隊6小時 。（圖／翻攝 新京報我們視頻）

大陸今年各地降雪量大，氣溫偏低，舉例大陸五嶽之首，山東省泰山景區24日下午15時17分再次發布寒潮提示，「泰山山頂溫度達到零下22度，部分道路積雪積冰。」泰山景區也緊急疏散旅客，取消當天景區門票。

安徽省黃山風景區遊客也刷新疫情之前的記錄，根據業者24日統計數字，黃山當天達34385人，這是2018年以來春節假期單日接待量新高。

其中，景區24日到25日，夜間最低溫度達零下15度，大量遊客集中下山出現推擁堵現象，有遊客下山排了6個小時才到索道口，快樂賞雪差點變成「奪命」行程。

黃山風景區管委會發布消息，「25日景區門票預約數已滿，停止預約。據氣象部門預報，黃山景區25日至29日以晴好天氣為主。」

▲▼大陸2023春節出遊，黃山、泰山、張家界、兵馬俑 。（圖／翻攝 新京報我們視頻）

▲陸網友戲稱：兵馬俑好久沒見到這麼多人   。（圖／翻攝 網易）

春節期間，西安陝西兵馬俑遊客也是擠爆。網友稱，「現場人山人海，沒點勁還真看不到兵馬俑。」現場畫面顯示，都是人貼人、肉貼肉，兵馬俑根本看補件，只見遊客後腦勺。

據了解，秦始皇陵博物館 從1月24日到26日兵馬俑門票已售罄，創下疫情前售票速度最快紀錄。

ET快訊
準備搶票！林書豪vs.林志傑「夢幻對決」最快在這場
星巴克「買一送一」來了！　2步驟爽拿
市警局震怒！　偵查隊長偕正義會分會長「飲酒狂歡照片曝」
韓歌手父親遭槍擊身亡！　上百人哀悼「哭成一片」
快訊／高雄死亡車禍！　轎車逆向撞遊覽車成廢鐵
快訊／韓客機突折返　緊急迫降北海道機場
渡邊直美瘦20公斤「金髮新造型曝」！　被外國帥哥狂親
幕後／獲蔡英文、賴清德信任　林佳龍接總統府秘書長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

泰山零下22度急退票！　陸景區「人肉夾饃」：最誇張摸黑下黃山

初二狠殺妻破案！男落網滿身血　原因曝光：為錢釀悲劇

驚險！遊客打架「推落」千年商代文物　眾人尖叫：啊呀！　

港碩士女移民英國活不下去！　拿低薪「蝸居」廉租公寓輕生

上陸熱搜！狼師玩弄女學生3年　情色對話「小動物好激動」遭撤職

2023年兩岸堪憂？　陸學者：美續打「台灣牌」台海可能發生變亂

男嬰出世僅一天！在醫院離奇骨折「手臂斷兩截」　官方介入調查

18歲妹過年拒相親遭趕出門　頂零下寒風「躺地和狗睡」

四川5.6極淺地震影片曝！吊燈狂搖　去年瀘定大地震餘震

特斯拉大陸價格創歷史新低！背後原因曝　馬斯克推文現端倪

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

南橫下雪宛如童話世界　遊客興奮嗨喊：很有層次！

阿公午休把「毛毯當枕頭」　萌娃怒抽掉：被被要用蓋的

財神到！7-11開出3張千萬發票　全聯開出200萬發票特獎

泰山零下22度急退票！　陸景區「人肉夾饃」：最誇張摸黑下黃山

初二狠殺妻破案！男落網滿身血　原因曝光：為錢釀悲劇

驚險！遊客打架「推落」千年商代文物　眾人尖叫：啊呀！　

港碩士女移民英國活不下去！　拿低薪「蝸居」廉租公寓輕生

上陸熱搜！狼師玩弄女學生3年　情色對話「小動物好激動」遭撤職

2023年兩岸堪憂？　陸學者：美續打「台灣牌」台海可能發生變亂

男嬰出世僅一天！在醫院離奇骨折「手臂斷兩截」　官方介入調查

18歲妹過年拒相親遭趕出門　頂零下寒風「躺地和狗睡」

四川5.6極淺地震影片曝！吊燈狂搖　去年瀘定大地震餘震

特斯拉大陸價格創歷史新低！背後原因曝　馬斯克推文現端倪

iPhone 15傳將支援Wi-Fi 6E　最懂蘋果分析師點名Pro機型最新配備

新春帶毛孩健檢！乳牛汪照X光初體驗「嚇到眼白爆出」：吉度母湯

浪漫小說家詐死！用「女兒」身分狂發文　粉絲多年捐款收不回氣炸

《陰森》續作《叢林之子》2月問世　高自由度煉獄荒島求生

離開富邦充滿感謝　林益全轉戰統一：蠻幸福的

快訊／國道1號南向314k「6自小客追撞」　占用內側車道回堵7公里

初五去好市多　停車場一幕嚇到會員！「第1次那麼空」畫面曝

得知嬰兒弟弟回家　貓從樓上狂奔下來守推車旁：起來陪我玩～

快訊／台南市永康區中正二街傳工廠火警　消防人員全力搶救

開工立刻預約！超繽紛3款美甲必做：北歐風雪花、溫暖感毛呢好日系

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

大陸熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

惡媳除夕夜棒打83歲婆婆 兒子上前補一腳要趕母親出門

孕婦慘遭醫護導尿管插入陰道　大出血流產

手機給兒子上網課一查課金87萬　打工爸：天塌了

快訊／四川今晨3連震！　爆規模5.6極淺地震

上陸熱搜！狼師玩弄女學生3年撤職

港碩士女移民英國活不下去！　

世界唯一慶祝「貓年」的國家

正妹被催婚！父：免聘金再倒貼9萬

借百萬賓士撞爛車頭　他1舉動被讚爆

四川5.6極淺地震影片曝！　去年瀘定大地震餘震

18歲妹拒相親　遭趕出門躺地和狗睡

漠河-53℃怎過冬？當地人：在家穿短袖

男跳河救人罹難　遺體仍保持救人姿勢

更多熱門

相關新聞

屏東風景區現人潮　屏東警長前線掌握交通狀況

屏東風景區現人潮　屏東警長前線掌握交通狀況

農曆春節10天還有4天，屏東縣境內風和日麗，各風景區往返出現大批遊客，縣警局長蔡文峰一大早就到各主要路口慰問執勤員警的辛勞，掌握交通狀況；而由於前來東港鎮華僑市場、小琉球旅遊及返鄉民眾增多，為使返鄉及前來旅遊的遊客交通順暢，東港警分局除事前縝密規劃交通疏導工作外，更於臺1線、臺17線及東琉碼頭、朝隆路段等機動、彈性實施各項交通疏導管制措施，確保交通順暢。

春節市集湧逾30萬人潮　潮州消防趁機防火宣導

春節市集湧逾30萬人潮　潮州消防趁機防火宣導

即／集點換紫南宮銀錢母　最後機會時間曝

即／集點換紫南宮銀錢母　最後機會時間曝

親戚一見面就狂催生！人妻吐1句話全場閉嘴

親戚一見面就狂催生！人妻吐1句話全場閉嘴

大陸遊客春節兩天衝澳門6.7萬人次 去香港僅2.5萬人次

大陸遊客春節兩天衝澳門6.7萬人次 去香港僅2.5萬人次

關鍵字：

春節

讀者迴響

熱門新聞

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

人妻不信夫外遇　弟怒帶姊捉姦

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

23歲女兒和媽男友見面　意外發現是她砲友

鷹眼受重傷「是為了救家人」！

開春財神到！　3星座、3生肖發了

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

過年親戚送整箱玩具給兒子　母打開一看傻了

車庫遭停車堵死　網嘆：只能吞了

必拜！全台「最靈財神廟」TOP5

更多

最夯影音

更多
一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才
過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面