解烏克蘭電荒　土耳其船廠擬出動「海上發電廠」

▲為解決烏克蘭停電問題，土耳其船廠擬出動「海上發電廠」。（圖／路透社）



文／中央社

俄國蓄意瞄準烏克蘭能源基礎設施，數以百萬計家庭在氣溫驟降之際面臨斷電。土耳其發電船公司Karpowership表示可能會出動發電船，為敖德薩港供電；基於安全考量，發電船也可能停靠羅馬尼亞再輸電至烏國。

俄羅斯14日以平民為攻擊目標，摧毀烏克蘭中部偏東的第聶伯羅巿（Dnipro）一棟住宅建築。俄軍攻勢不僅摧毀家園，也鎖定發電站，烏克蘭街道經常陷入一片黑暗。

基輔民主倡議基金會（Democratic Initiatives Foundation）高級研究員布爾科夫斯基（Petro Burkovskiy）21日對法新社表示，俄國是為了以間接方式、透過創造沒有電、暖氣及水這種令人無法忍受的生活條件，盡可能地殺越多烏克蘭人。

他說：「現在，我們的氣溫降至零度以下，冬天已經開始。這對人民來說是真正的挑戰…大概數以十萬計的烏克蘭人將處於險境。」總部位於伊斯坦堡的發電船公司Karpowership表示，能協助緩解烏克蘭能源危機。

Karpowership號稱擁有全球最大的發電船隊，也就是配有大型獨立發電機的「浮動發電廠」。這間公司的業務擴及全球，包括黎巴嫩等衝突熱點，為數百萬家庭供電。

Karpowership商務長尤瑪茲（Zeynep Harezi Yilmaz）表示：「去年8月以來，我們持續與烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）以及敖德薩（Odesa）省保持聯繫。」

她說，Karpowership可能會配置3艘船，一艘可為敖德薩港及其設施供電，另兩艘為附近住宅區供電。「技術層面需考量發電船的位置及港深，由於發電船上設有一座變電站，只需要幾條高架電纜，就可以連到最近的變電站」。

俄國攻勢一波波，烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）昨天對中央社指出，當地逾50%的能源基礎設施已被摧毀，這代表數百萬人的基本需求未能被滿足，沒有自來水、電力及暖氣，急需外界援助發電機及保暖衣物。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年12月在法國主辦的「與烏克蘭人民同在」（Solidarity with the Ukrainian People）會議上也透過視訊發言表示，「發電機已成為像裝甲車和防彈背心一樣的必需品」。

不過，保護發電船不受俄羅斯空襲將是重大挑戰。

尤瑪茲說：「人身安全意味著我們需要處於人員不受威脅的區域，及我們可以在不受任何干擾下持續供應物流。」

她指出：「我們正與摩爾多瓦及羅馬尼亞政府溝通，以評估將船隻停泊在羅馬尼亞或摩爾多瓦，再將電力輸至烏克蘭的可能性。」

Karpowership已有若干船隻於摩爾多瓦（Moldova）及羅馬尼亞附近停靠，可以在30天內為烏克蘭供電。布爾科夫斯基認為，重點是這筆錢由誰出，「是烏克蘭政府還是某國際機構？這些細節都不清楚」。

然而，俄軍預料於嚴冬來臨之際強化對烏克蘭基礎設施的攻擊，時間不站在烏克蘭這邊。「德國之聲」（DW）昨天報導，烏克蘭能源部未對此置評。