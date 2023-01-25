　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

傳美德準備向烏克蘭運交　豹2、M1艾布蘭主力戰車

▲▼豹2PL型坦克、豹型坦克、豹2坦克、豹2主力戰車。（圖／路透）

▲傳德國總理已同意向烏克蘭運交豹2戰車。圖為波蘭軍事演習中出現的豹2PL型戰車。（圖／路透）

文／中央社柏林、華盛頓24日綜合外電報導

根據德國權威新聞雜誌明鏡周刊（Der Spiegel）和路透社報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）已決定運交烏克蘭豹2（Leopard 2）主力戰車，並允許波蘭等國將豹2坦克轉贈烏克蘭，美國則似乎準備啟動程序，最終提供烏克蘭數十輛M1艾布蘭（Abrams）坦克。

明鏡周刊報導，德國決定至少運交一個連的Leopard 2 A6坦克，並從德國聯邦國防軍（Bundeswehr）的庫存提供，斯堪的那維亞半島上的盟邦以及波蘭等其他盟邦，也將與德國一起提供烏克蘭豹2坦克。

根據明鏡周刊，較長期而言，可能修復更多豹2坦克供烏克蘭使用。

路透社引述兩位要求匿名美國官員的話說，華府最快25日就會宣布啟動程序，提供烏克蘭M1艾布蘭坦克。

他們表示，美國可能根據「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative，USAI）授權取得艾布蘭坦克資金，向業界購買，而非由美國現有軍火庫提供。

其中一名官員說，美國政府可能向擁有艾布蘭坦克的盟邦購買，修整後再運交烏克蘭。

這個程序可能需時數月，甚至數年。

ET快訊
機車停路邊「車頭朝外會被罰」？　交通大隊解答
《康熙》郭鑫悄回台！　赴陸發展4年「近照曝光」
43死復興空難倖存　她「感謝老天賜命」照顧400戶
獨／「體外射精狼」偷520萬被逮！　275萬憑空消失
買1袋「新竹冷門美食」上車！　眾人推：很涮嘴
瑤瑤曬「爆乳戰袍」照！　胸前驚見大黑青

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓爆病例飆升「首都封鎖5天」　平壤民眾早就開始囤物資

美警公布舞廳槍擊罹難名單　共3名台僑喪生

南韓記者「實測」同志三溫暖！遭裸男包圍撫摸　親揭警方查緝標準

攝氏零下30度！阿富汗兩周124人死於嚴寒天氣　10年來最凍

首爾今晨「創23年歷史性低溫」　濟州島大雪特報中航班恢復運行

他殺人分屍還淡定受訪！　記者提「1問題」讓他眼神秒露餡

美國「文件門」擴大！前副總統彭斯家中發現機密文件　FBI緊急調查

麥卡錫傳春季訪台　美國務院重申台海和平穩定

人妻的反擊！抓包老公愛去紅燈區　她改當性工作者：好興奮

傳美德準備向烏克蘭運交　豹2、M1艾布蘭主力戰車

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

左轉買伴手禮撞直行機車　騎士雙載夫妻1死1重傷

北韓爆病例飆升「首都封鎖5天」　平壤民眾早就開始囤物資

美警公布舞廳槍擊罹難名單　共3名台僑喪生

南韓記者「實測」同志三溫暖！遭裸男包圍撫摸　親揭警方查緝標準

攝氏零下30度！阿富汗兩周124人死於嚴寒天氣　10年來最凍

首爾今晨「創23年歷史性低溫」　濟州島大雪特報中航班恢復運行

他殺人分屍還淡定受訪！　記者提「1問題」讓他眼神秒露餡

美國「文件門」擴大！前副總統彭斯家中發現機密文件　FBI緊急調查

麥卡錫傳春季訪台　美國務院重申台海和平穩定

人妻的反擊！抓包老公愛去紅燈區　她改當性工作者：好興奮

傳美德準備向烏克蘭運交　豹2、M1艾布蘭主力戰車

今天初四「靠2招」一整年賺翻天！主動摺棉被還能添福

兒首次回台成噩夢！遭托兒所園長拉、打生殖器　痛哭：沒人來救我

北韓爆病例飆升「首都封鎖5天」　平壤民眾早就開始囤物資

大年初四「7點禁忌」！專家警告「勿在廚房做4件事」　忌用針線

2023年幸運色大公開　5招養出幸運體質！

美警公布舞廳槍擊罹難名單　共3名台僑喪生

陸新興車廠創辦人傳離職　去年底才爆出財務危機

肯定陳建仁當行政院長　洪孟楷籲上任首重「治安、資安、人心安」

台中毛小孩遭捲車底狂哀嚎　警千斤頂急救援「脫困慘跛腳」

江西東鄉突公告全員核酸！網憂「歷史的倒退？」　官方急刪文

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

國際熱門新聞

災難來了！法國電價帳單「飆漲1200％」

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！醫曝這姿勢最易受傷

你的菜瓜布用錯了！用這面擦根本洗不乾淨

雙胞胎姊妹過世　她「1人分飾2角」3年

「奪命糖漿」釀逾300童死亡　WHO籲立刻下架

末日之鐘指針動了　距毀滅剩90秒

女按摩師強摸客人下體　還拉開內褲「視姦」

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏官員大幅異動

不再講木乃伊？　英博物館改稱呼

女公務員「愛上牛郎」！為付酒錢下海賣淫

老翁肛門塞20cm砲彈　醫看X光急找拆彈小組

加州驚魂未定　華盛頓州槍手射殺3人逃逸

北韓女間諜炸毀大韓航空班機　115人罹難

加州除夕槍擊案　26歲男「英勇奪槍」影片曝

更多熱門

相關新聞

波蘭執意援烏豹2　 德防長鬆口但仍等蕭茲答案

波蘭執意援烏豹2　 德防長鬆口但仍等蕭茲答案

波蘭國防部長宣布已要求德國同意轉贈烏克蘭德製豹2坦克，德國尚未正式回覆可否，但新任德國國防部長24日鬆口說，想援烏坦克的各國可開始準備訓練烏軍操作。歐媒解析德國遲疑是因擔心政經後果。

放生瑞典？芬蘭考慮獨自申請加入北約

放生瑞典？芬蘭考慮獨自申請加入北約

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏官員大幅異動

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏官員大幅異動

美指中國國企暗助俄軍　提證據與北京對質

美指中國國企暗助俄軍　提證據與北京對質

即／澤倫斯基貼身幕僚「曬辭職信」

即／澤倫斯基貼身幕僚「曬辭職信」

關鍵字：

豹2M1艾布蘭烏克蘭俄烏戰爭德國軍援

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

李威虔心修佛9年「近照曝光」！

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

被小甜甜喊「前夫」　宋先生發聲！

快訊／初四5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面