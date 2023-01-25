「坐冰塊」酷刑被情治機關拿來用！女間諜撐不到1分鐘　恐怖3招曝

▲近代各種酷刑令人不寒而慄。（示意圖／翻攝自網易新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

滿清十大酷刑為人熟知，但還有一種「坐冰塊」刑罰令人不寒而慄。民國時期的軍情頭子戴笠就曾利用這招對付日本女間諜，不少人甚至堅持不到1分鐘。另外，他還會用「螞蝗澡」、「生孩子」等酷刑逼供。

▲ 戴笠陪同蔣介石檢閱特警班。（圖／百度百科）

資料顯示，戴笠出生於1897年，是中華民國陸軍中將，長期從事特務與間諜工作，曾負責國民政府情治機關，創立國民政府軍事委員會調查統計局，並擔任實際領導人。手段狠辣的他有三大招牌酷刑，軍統局在他的帶領下，成為讓人聞風喪膽的部門。

據悉，這三大酷刑分別是坐冰塊、螞蝗澡及生孩子。第一個是讓女嫌犯坐在冰塊上，寒氣進入體內後會感覺骨髓都被凍僵，整個人會變得麻木，甚至會出現幻覺，比嚴刑拷打更令人崩潰。不少日本女間諜堅持不到一分鐘就會求饒。

螞蝗澡則是將女間諜浸泡在全是螞蝗澡盆裡，任由螞蝗吸人血。日本美女間諜三井成子被抓後，在審問過程中怎麼都不承認身分，之後戴笠令人準備裝滿一水桶的螞蝗，最後成功令其招供。

第三招是模擬生孩子的過程，即用打氣筒不停從女犯人下體打氣，直到她肚子鼓起來，然後再放掉這些氣，過程不亞於生孩子的痛感，此外還有精神上的屈辱。

除上述酷刑外，曾經長期在戴笠手下工作的情報將領沈醉，在《軍統內幕》（初版發行於1984年）一書中提到，戴笠還會用小針插入乳頭，用竹簽刺入指甲，用藤條抽打私密處等。

▼ 戴笠。（圖／百度百科）