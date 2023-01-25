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結婚9年不知道名字　婆家人只喊：那個誰！大嫂差別待遇讓她崩潰

▲▼給我過來,生氣,罵人。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人妻婆家人都不叫她的名字。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者崔子柔／綜合報導

過年時會和各方親戚相聚，一名人妻則說，她已經嫁給老公9年，老公的家人卻從來沒記住她的名字，永遠都是以「xxx老婆」、「那個誰」來稱呼，讓她相當不滿。

該名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她從來沒聽過老公的家人叫過她的名字，每次見面都是「欸那個誰」、「啊那個叫什麼」、「XXX的老婆」，讓她疑惑，明明結婚時有辦婚宴，也有發喜帖，表示一定知道她的名字，但不明白為什麼總是不願意叫。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲人妻發文。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）

原PO表示，老公大伯的兒子，有一個交往不到3年的老婆，今年她生下孩子，以大嫂的身分回來圍爐，發現家人都會叫她的名字，相比之下又讓她更不滿，「我這個9年的比不過3年的」。

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「9年⋯⋯還真是能忍」、「第一個嫁進婆家的人最倒楣，而且永遠都只是外人」、「沒叫你名字你回幹嘛？沒叫你名字理他幹嘛」，也有人認為原PO老公很有問題，「老公塑膠的」、「妳應該跟老公發作才對，因為婆家是他的主場」、「老婆被欺負，一點感覺反應都沒有？」

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