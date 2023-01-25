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苗栗25年元宵傳統「火旁龍」1／27登場　熱鬧節慶燈飾亮到228

▲▼苗栗????龍街頭藝術裝置燈飾，圖為「龍耀苗栗」（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗火旁龍街頭藝術裝置燈飾，圖為「龍耀苗栗」（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗特有元宵節民俗「火旁龍」系列活動春節後即將登場，從1月27(年初六)開始，至2月7日化龍返天儀式結束。配合(火旁)龍活動，市公所在苗栗市中正路、市公所、火車站周邊及河濱公園分別裝設景觀佈置和燈飾，春節前10天已經點燈，把街頭裝扮得繽紛多彩，讓民眾先感受節慶喜氣，五彩繽紛的燈飾將持續亮到2月28日。

苗栗市區1月中旬開始就出現充滿節慶氣氛的街道景觀佈置，苗栗火車站西站可以看到各式玉兔迎春花燈造型，廣場旁的客家龍神壇，火車站東站巨型桐花燈樹，中正路從南苗三角公園至為公路口為止，綿延不斷的五彩繽紛燈飾佈置，可以感受熱鬧的春節氛圍。

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街頭燈飾會持續亮到2月28日，每天點燈時間從下午5點半開始，而各處熄燈時間市公所會視民眾反應而機動調整。

苗栗市元宵節(火旁)龍活動今年是第25年舉辦，苗栗市長邱鎮軍將在1月27日帶領2尾祥龍巡庄，前往頭份市永貞宮、三灣鄉五穀宮，1月28日在卓蘭鎮峨崙廟、獅潭鄉義民廟等廟埕廣場，展開祥龍祈福藝文展演。1月29日上午則在火車站西站廣場舉辦「細偶仔迎龍趣」，是親子可以一起參加的微型趣味舞龍拜年活動。

正式(火旁)龍活動將從1月30日(農曆正月初九)「祥龍點睛」開始，在玉清宮前廣場點睛儀式後，緊接著貓裡客家龍競技，精彩可期；2月3日(正月十三日.星期五)將在苗栗市區舉行民俗踩街，邀請近50支專業藝文踩街團隊及定點社區團隊參與；2月4日(正月十四日.星期六)在苗栗市河濱公園(火旁)龍之夜，龍隊將輪番上陣接受強力鞭炮炸射，也有龍飛鳳舞升級版的火舞秀演出；2月7日(正月十七日.星期二)在苗栗市五文昌廟舉辦化龍返天儀式，元宵節(火旁)龍活動結束。

元宵節(火旁)龍是苗栗地區客家庄流傳百年的習俗與傳統，因此，苗栗市公所25年來積極推廣，相關活動資訊請網路搜尋「苗栗火旁龍」官方網站或FB粉專、IG查詢。

▲▼苗栗市元宵節民俗火旁龍活動從1月27日開始，至2月7日「化龍返天」儀式結束為止。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗市元宵節民俗火旁龍活動從1月27日開始，至2月7日「化龍返天」儀式結束為止。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗市元宵節民俗火旁龍活動從1月27日開始，至2月7日「化龍返天」儀式結束為止。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗????龍街頭藝術裝置燈飾，圖為「花開富貴」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗火旁龍街頭藝術裝置燈飾，圖為「花開富貴」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗????龍街頭藝術裝置燈飾，圖為「玉兔迎春」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗火旁龍街頭藝術裝置燈飾，圖為「玉兔迎春」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗????龍街頭藝術裝置燈飾，圖為「旗開得勝」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗火旁龍街頭藝術裝置燈飾，圖為「旗開得勝」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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