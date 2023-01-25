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96小時胃酸偵測！ 吞下小小這一片　「火燒心」全現形

▲▼無線監測器 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲無線式晶片監測儀可精準檢測有無胃食道逆流症狀。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名24歲的電子大廠員工因為工時長、壓力大，常出現胃食道逆流的症狀，但醫院以傳統的酸鹼測定儀來監測他24小時的胃部酸鹼值，卻又發現一切正常，義大醫院肝膽腸胃科主任王文倫運用最新的無線式晶片監測儀，監測他96小時的胃部酸鹼值，果然發現他胃部酸度超標，經過治療後症狀已明顯改善。

▲▼無線監測器 。（圖／記者陳宏瑞攝）

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▲無線式監測儀（右）可檢測96小時的胃酸值。（圖／記者陳宏瑞攝）

王文倫指出，傳統的酸鹼測定儀是透過非常細小的管線，管線一端是感應器，經由鼻腔進入食道，將端點置於胃食道括約肌上方約 5公分處，連續監測食道的酸鹼值24小時，但病患不但會感到不舒服，而且也會刻意避開平日的正常飲食模式，而出現誤判的情況。

義大醫院引進的無線式監測儀，則是透過導管方式將含有晶片的膠囊放到食道末端距離食道胃交接口6公分的位置，膠囊會吸附在食道上並用一根細針釘住，置放完成後受檢者醒過來時身上不會有任何鼻管或其他管線，膠囊會將食道下端是否有酸液的資料無線傳到紀錄器，時間可以長達96小時。

▲▼無線監測器 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲義大肝膽腸胃科主任王文倫運用無線式晶片監測儀檢測胃食道逆流症狀。（圖／記者陳宏瑞攝）

以這名求診的電子廠員工為例，王文倫表示，患者在第1天回家後，因為知道要檢測，所以很刻意的節制飲食，所以數據相當正常，但第2、3天就恢復正常飲食，結果測到的數據就顯示胃部酸杜超標的比例達到5.3%，比標準的4.9%高出不少，而這種晶片膠囊在7天後就會自行脫落排出體外，完全不影響正常生活。

王文倫提醒，新春期間。年菜往往都是高油、重口味的料理，烹調方式多油炸、多醬汁，像紅燒、糖醋、蜜汁等，熱量會不知不覺增加，造成身體更多的負擔，因此不論是健康人、三高族群、想減重的人，年節飲食與平時健康飲食「三低一高」相同，過年也不能鬆懈，如果有胃食道逆流的問題，可以嘗試新的無線監測儀，早日發現早日治療。

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