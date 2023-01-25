全新「幾米星空飛天小火車」經典角色登場　再成宜蘭新亮點

▲▼全新2.0版「幾米星空飛天小火車」與經典角色登場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

全新的「幾米星空飛天小火車」裝置藝術，已亮麗登場，取材自幾米繪本作品《星空》，也是遊客到訪宜蘭的必遊景點之一「飛天小火車」2.0版，除了全面提升整體材質及結構安全，並增加幾米繪本中經典角色，為宜蘭再添旅遊新亮點，更是火車站前的迎賓意象。

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2022年9月2日軒嵐諾颱風來襲，宜縣府進行例行防護作業時，木製的「飛天小火車」因無法承受多次吊掛負荷載重，造成煙囪處裂開歪斜，縣府於是對既有裝置移置進行修復，並重新規劃營造新的意象。

2023年，全新的「飛天小火車」出現更多想像的小動物，有的高歌、有的吹奏樂器、車尾的熊列車長舉起帽子向廣場的兔子致意，從空中到地面，串起空間中的觀賞視線，後方延續夜間光帶，呼應穿越森林的速度感，給予「飛天小火車」嶄新風貌，也使大眾輕鬆參與融入。

此外，廣場前方《微笑的魚》裡的中年男子正抱著魚缸經過，而《森林裡的祕密》中的毛毛兔則吹奏著喇叭歡送小火車，廣場候車區有《地下鐵》的盲女陪著大家等車風景。

宜縣府表示，至於原有的木製「飛天小火車」裝置藝術，將配合縣府執行中之蘭海鐵道五漁村計畫，預定今（2023）年下半年經過整修後，落腳蘭陽博物館周邊烏石港驛站後方樹林，將以另一種藝術樣貌呈現，盼藉由舊有木造「飛天小火車」帶領遊客認識宜蘭，並帶動五漁村和蘭陽博物館觀光人潮。