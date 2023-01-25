推廣國產香蕉　農糧署公開「香蕉粿」創意食譜

▲農糧署提供「香蕉粿」創意食譜。（圖／農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

農曆春節期間，象徵好彩頭的蘿蔔糕是餐桌不可或缺的佳餚，而為了推廣國產香蕉，行政院農委會農糧署特別公開改良式的「香蕉粿」食譜，讓民眾一嚐把香蕉加入在來米粉的創新好滋味。

農糧署指出，為推廣國產香蕉，屏東縣內埔地區農會推廣部研發創新的「香蕉粿食譜，適逢農曆春節，民眾不妨利用休假期間在家DIY試做看看。

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農糧署表示，「香蕉粿」準備材料包括：在來米粉2斤、地瓜粉8兩（黃金比例：1斤在來米粉放4兩地瓜粉），青香蕉10條（需事先煮熟至香蕉皮裂開，後放涼），絞肉半斤、油蔥醬2大匙、蝦皮2大匙、調味料（鹽、胡椒粉）。

製作的第1步驟是在來米粉及地瓜粉加入3斤的冷水攪拌均勻；第2步驟準備6斤的熱水（煮開備用）；第3步驟將蝦米、絞肉及油蔥醬炒香加入適量調味料；第4步驟將香蕉切細丁，加入步驟1及3拌炒均勻；第5步驟加入步驟2 攪拌，全部食材均勻混合至糊化（濃稠狀）；第6步驟倒入容器內放入蒸鍋或電子鍋蒸熟，再取出放涼即大功告成。

農糧署在臉書粉專公開「香蕉粿」食譜後，引來不少網友好奇，提問吃起來的口感像什麼？農糧署表示，「香蕉粿」使用的是青香蕉，果肉本身不會太甜，蒸熟後吃起來有點像蒸芋頭或蒸菱角的感覺，所以整體口感仍是鹹口味，但如果採用熟香蕉，吃起來的口感就會偏甜。